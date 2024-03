Schweiz auch 2023 Patent-Weltmeister – bei der Frauenquote haben wir aber noch Potenzial

Neues europäisches Einheitspatent

Seit dem 1. Juni 2023 können Erfinderinnen und Erfinder ein neues Einheitspatentsystem nutzen. Damit profitieren sie von einem kostengünstigen und einfachen Patentschutz in derzeit 17 EU-Mitgliedstaaten, in denen das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gilt. Der Rechtsweg kann vor dem ebenfalls neu geschaffenen, zentralen Einheitlichen Patentgericht beschritten werden.Das neue System geniesst bereits eine hohe Akzeptanz bei den Patentinhabern: Seit dem Start des Einheitspatents war für 17,5 Prozent aller europäischen Patente, die im Jahr 2023 erteilt wurden, einheitliche Schutzwirkung beim EPA beantragt worden. In der Schweiz betrug die Akzeptanzquote 24,1 Prozent, Patentinhaber aus der Schweiz stellten 1002 Anträge auf einheitlichen Patentschutz für ihre im Jahr 2023 erteilten europäischen Patente.