In Buchs SG tauchen vermehrt afghanische Migranten auf – und verschwinden wieder

Am Grenzbahnhof Buchs SG haben die illegalen Einreisen von afghanischen Migranten stark zugenommen. Am Mittwoch informierte Fredy Fässler (SP), Vorsteher des St. Galler Sicherheits- und Justizdepartements, mit Fachleuten über die Situation.

17. November 2021: Markus Kobler, Chef «Zoll Ost», an einer Medienkonferenz über die Migrationslage an der Ostgrenze der Schweiz. Bild: keystone

Seit Sommer gelangten vermehrt vor allen afghanische Migranten mit Zügen aus Wien und Bukarest an den Grenzbahnhof in Buchs, hiess es an der Medienkonferenz. Seit Juli seien rund 2500 Personen in Buchs illegal eingereist. Pro Woche werden zwischen 50 bis 260 Personen gezählt. Am Mittwochmorgen seien es beispielsweise 38 Personen gewesen.

Asylsuchende vertreiben sich die Zeit am Handy in St. Gallen, 12. November 2015. Bild: KEYSTONE

Es handle sich vor allem um junge Männer und Jugendliche, die sich schon länger auf dem Weg aus dem Balkan nach Zentral- und Westeuropa befänden. Sie hätten zumeist Österreich als Aufenthaltsort angegeben.

Die Rückführung dieser Personen stelle die Behörden vor grosse administrative Herausforderungen, erklärte Bruno Zanga, Kommandant der St. Galler Kantonspolizei. In Buchs finde eine erste Sicherheitsüberprüfung und Identitätsabklärung statt.

Migranten am Folgetag oft nicht mehr auffindbar

Weil diese Abklärungen mehr als eine Tag benötigten und wegen der hohen Zahl der Flüchtlingen reiche der Platz in Buchs aber nicht aus. Deshalb würden die Migranten zusätzlich in einer Unterkunft in Wil SG untergebracht.

Problematisch sei, dass diese Personen am Folgetag oft nicht mehr auffindbar seien. Inhaftieren können man diese Leute aber nicht, dafür fehle die Rechtsgrundlage. Im Dezember soll deshalb ein Bearbeitungszentrum direkt in Buchs in Betrieb gehen. (yam/sda)