Zürcherinnen und Zürcher, die sich in einer Arztpraxis, einem Heim oder einem Spital gegen Covid-19 impfen lassen haben, erhalten ihr Covid-Zertifikat automatisch per Post. Der Versand erfolgt laut der Gesundheitsdirektion in diesen Tagen.



Voraussetzung für die automatische Zustellung ist, dass die Einwilligung zur Datenweitergabe für die Zertifikatserstellung erteilt wurde, wie die Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilte. In einer Arztpraxis, im Heim oder im Spital geimpfte Personen, die ihr Zertifikat nicht bis am 4. Juli erhalten haben, können es laut Mitteilung über die Impfhotline anfordern. (Symbolbild)

Mehr als eine halbe Millionen Menschen wurden im Kanton Zürich bisher vollständig geimpft. In allen Impfzentren und bei Apotheken gibt es laut der Gesundheitsdirektion freie Impftermine. Für Kurzentschlossene bieten einzelne Impfzentren zudem Walk-Ins an.



Anderes gilt für geimpfte Personen in Basel-Stadt: Falls sie das Covid-Zertifikat nicht herunterladen konnten, können sie es persönlich nachholen. Der Kanton öffnet am Donnerstag im Impfzentrum mehrere Schalter, an denen solche Zertifikate vor Ort ausgestellt werden. (sda)