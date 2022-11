RTS-Korrespondent wird nach Live-Übertragung aus Shanghai kurzzeitig festgenommen

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen befindet sich China nach Meinung von Beobachtern in einer Sackgasse. Die Gesundheitskommission rechtfertigt sich damit, dass eine Öffnung viele Tote zur Folge hätte. Auch Ärzte warnen, dass das Gesundheitssystem hoffnungslos überlastet wäre, sollte sich das Virus frei verbreiten. Doch in der Bevölkerung wächst der Ärger. Für den schnellen Anstieg werden die neuen Omikron-Varianten verantwortlich gemacht, die sich leichter verbreiten. (dab)

Die angespannte Situation rückte zuletzt auch bei Schweizer Medien ins Zentrum. So etwa beim französischsprachigen Sender RTS, wo die Proteste in der abendlichen Tagesschau thematisiert wurden. Um die Situation vor Ort zu beschreiben, wurde kurz nach 19:30 Korrespondent Michael Peuker eingeblendet.

Am Sonntag sind in Shanghai Hunderte junge Menschen auf die Strasse gezogen. Sie fordern den Rücktritt von Staatspräsident Xi Jinping – als Reaktion auf eine erneute Verschärfung der Coronavirus-Massnahmen.

Am Sonntag war es in der Schweiz richtig kalt – doch Frosttage bleiben im November rar

Putins trauernde Soldatenmütter kommen uns irgendwie bekannt vor

Kurz vor dem russischen Muttertag traf sich Kremlchef Wladimir Putin mit vermeintlichen Soldatenmüttern. Viele von ihnen sind für ihre Kremltreue bekannt.

Kurz vor dem russischen Muttertag am Sonntag wollte Präsident Putin offenbar ein Zeichen setzen. Er traf sich mit einer Reihe von vermeintlichen Soldatenmüttern. Staatliche russische Medien veröffentlichten am Freitag ein kurzes Video, das zeigt, wie der Präsident mehr als ein Dutzend ausgewählter Frauen in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo bei Moskau empfängt und ihnen Kaffeetässchen reicht.