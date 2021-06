Putin und Biden treffen sich im kleinsten Vier-Sterne-Hotel der Schweiz

Das Geheimnis um den genauen Treffpunkt der beiden Präsidenten am 16. Juni scheint gelüftet.

Christoph Bernet und Samuel Schumacher / ch media

Bild: keystone

Das Geheimnis um den genauen Ort des Gipfeltreffens zwischen Wladimir Putin und Joe Biden am 16. Juni scheint gelüftet. Der russische und der amerikanische Präsident treffen sich am 16. Juni höchstwahrscheinlich in einem historischen Herrenhaus im Genfer Stadtpark Parc des Eaux-Vives. Das hat das Newsportal «Heidi.news» mit Verweis auf eine Quelle aus dem Organisationsteam des Gipfeltreffens berichtet. Die beiden Präsidenten sollen sich im kleinsten Vier-Sterne-Hotel der Schweiz mit gerade mal sieben Zimmern gegenübertreten. Offiziell bestätigen wollten das bislang weder die russische noch die amerikanische Seite.

Hotel des Parc des Eaux-Vives

Einen Hinweis darauf, dass das erste Treffen der beiden als Präsidenten tatsächlich im schmucken Hotel des Parc des Eaux-Vives stattfindet, lieferte die Stiftung «Children Action», die im erst am vergangenen Donnerstag eine neue Ausstellung zum Thema Jugend und Suizid im unmittelbar angrenzenden Parc La Grange eröffnet hat.

Die Stiftung hat gegenüber «Heid.news» bestätigt, dass sie die Ausstellung bereits am 12. Juni werde beenden müssen. Allenfalls sei man sogar gezwungen, die Koffer bereits an diesem Wochenende zu packen. Die gesamte Parkanlage der beiden Stadtgärten würde für die Dauer des Biden-Putin-Gipfels aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Gleich zwei Bundesräte wollen Biden treffen

Der Parc des Eaux-Vives ist ein an sich ungewöhnlicher Ort für ein politisches Spitzentreffen. In den vergangenen Tagen wurde spekuliert, dass sich Biden und Putin etwa im Hotel Intercontinental treffen könnten. Denkbar wäre auch ein Treffen im Palais des Nations der UNO gewesen.

Am Donnerstag gab der Bundesrat bekannt, dass sowohl Bundespräsident Guy Parmelin als auch Aussenminister Ignazio Cassis sich am Rande des «Geneva Summits» mit Joe Biden treffen wollen.