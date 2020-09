Schweiz

Coronavirus: In diese Länder können Schweizer noch reisen



In diese Länder können Schweizer momentan noch einreisen

Das Coronavirus schränkt die Reisemöglichkeiten weiterhin ein. Wo darf man als Schweizer überhaupt hin? Wo braucht's einen negativen Coronatest oder Quarantäne? Und wo kommt man gar nicht rein? Die Übersicht der wichtigsten Reiseziele.

Stand der Daten Der Artikel wird in unregelmässigen Abständen aktualisiert. Siehe dazu auch die Infobox am Ende des Artikels. Aktueller Stand der Daten ist der 3. September.

Die Herbstferien rücken näher und manch einer dürfte sich fragen: Wo soll es hingehen? Klar ist: Weit vorausplanen ist genauso schwierig wie Prognosen zu wagen. Es kann sich alles schnell wieder ändern.

Wir blicken darum auf die aktuellen Stände in den meisten europäischen Ländern, allen Nationen, für die das BAG keine Reisewarnung ausgesprochen hat, und weitere Länder, welche als Reiseland für Schweizer beliebt sind. Die hier genannten Massnahmen gelten dafür immer für in der Schweiz wohnhafte Personen, die nicht Bürger des Ziellandes sind oder dort irgendwelche Aufenthaltsgenehmigungen oder Familienangehörige haben.

Die Schweiz weist mit Stand vom 3. September 46 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen aus. Einige Kantone haben den von der Schweiz festgelegten Grenzwert für Quarantäne-freie Einreise von 60 bereits überschritten. Auch insgesamt steigt der Wert in den letzten Wochen an, so lag er am 20. August noch bei 30. Steigen unsere Zahlen weiterhin an, müssten wir uns womöglich bald theoretisch auf unsere eigene Liste setzen.

Wann Länder aber Massnahmen für Einreisende beschliessen, ist überall unterschiedlich. Die baltischen Staaten machen dies beispielsweise schon bei 16 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen, andere Nationen haben ihren eigenen Schlüssel entwickelt.

bild: shutterstock

Einreise ohne Einschränkungen:

Albanien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Färöer-Inseln

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Liechtenstein

Luxemburg

Malta

Mexiko

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Österreich

Polen

Portugal (ausser Madeira und Azoren)

Rumänien

San Marino

Schweden

Serbien

Slowakei

Spanien

Tansania

Tschechien

Türkei

Vatikan

Weissrussland

Einreise mit negativem Corona-Test

Bosnien und Herzegowina (nicht älter als 48 Stunden)

Kenia (nicht älter als 96 Stunden)

Ruanda (nicht älter als fünf Tage)

Russland (nicht älter als 72 Stunden und Einreise nur mit Direktflug)

Tunesien (nicht älter als 72 Stunden, zusätzlich 7-14 Tage Quarantäne)

Zypern (nicht älter als 72 Stunden)

Einreise nur mit Quarantäne

Wenn nicht anders vermerkt: 14 Tage Quarantäne

Ägypten (Rotes Meer teilweise ohne Quarantäne möglich)

Estland

Grossbritannien

Irland

Lettland

Litauen

Norwegen (10 Tage Quarantäne)

Slowenien

Island (oder zweimal testen lassen, verkürzt Quarantäne)

Spezialfälle

Brasilien (spezielle Krankenversicherung nötig)

Keine Einreise möglich

Argentinien

Australien

Chile

China

Finnland

Georgien

Indien

Indonesien

Israel

Japan

Kambodscha

Kanada

Malaysia

Moldawien

Namibia

Neuseeland

Südafrika

Südkorea

Thailand

Ukraine

Ungarn

Uruguay

USA

Vietnam

Daten und Quellen Die Daten aus diesem Artikel stammen aus offiziellen Quellen der entsprechenden Regierungen oder deren Botschaften in der Schweiz oder der EU. Da sich die Lage aber schnell und jederzeit ändern kann, sind sie ohne Gewähr. Wer in eines der genannten Länder reisen will, muss vor der Reise selbst bei den offiziellen Stellen die aktuellen Bestimmungen abklären.

