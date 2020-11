Daten und Quellen

Die Daten aus diesem Artikel stammen aus offiziellen Quellen der entsprechenden Regierungen oder deren Botschaften in der Schweiz oder der EU. Da sich die Lage aber schnell und jederzeit ändern kann, sind sie ohne Gewähr. Wer in eines der genannten Länder reisen will, muss vor der Reise selbst bei den offiziellen Stellen die aktuellen Bestimmungen abklären.



Für die Schweizer Zahlen gelten diejenige vom BAG, die Einwoherzahlen vom BfS.​