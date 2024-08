Der 25-Jährige war seit fast zwei Wochen in Panama zu Besuch. Bild: keystone

25-jähriger Schweizer tot in Hotel in Panama-Stadt gefunden

Wie lokale panamaische Behörden berichten, ist am Donnerstagmorgen, dem 8. August, im Stadtteil Calidoia in Panama-Stadt ein 25-jähriger Schweizer tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden.

Der 25-Jährige soll seit dem 27. Juli in dem Hotelzimmer in Panama-Stadt gewohnt haben. Das Hotelpersonal fand den leblosen Körper in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, des 8. August, als sie einem üblen Geruch nachgingen.

Der Schweizer Tourist soll sich laut lokalen Medienberichten bereits einen Tag zuvor seltsam verhalten haben. Bediensteten war aufgefallen, dass Wasser aus dem Hotelzimmer trat, dennoch verweigerte der Schweizer den Angestellten den Zutritt.

Als Bedienstete am nächsten Morgen in sein Zimmer traten, fanden sie laut Berichten eine verstörende Szene vor: Der Tote lag blutverschmiert und mit sichtbaren Schnittverletzungen am Rücken leblos auf dem Boden. Um ihn herum lagen überall verstreut Zerbrochene Alkoholflaschen.

Der verstorbene Hotel-Gast soll am Vorabend keine Besucher empfangen haben und auf den Überwachungskameras sei auch kein Eindringling zu sehen. (ear)