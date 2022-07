Russischer Regierungsjet landet am Euro-Airport – das ist der Grund

Am Mittwochabend landete völlig überraschend eine Maschine der russischen Regierung in Basel-Mülhausen. Das Flugzeug war in Moskau gestartet und dürfte nach der Sperrung des französischen Luftraums für russische Flugzeuge eigentlich gar nicht am Euro-Airport landen.

Benjamin Wieland / ch media

Beim Flugzeug handelt es sich um eine Iljuschin II-96-300, hier ist eine solche Maschine zu sehen. Bild: keystone

Das Flugzeug trägt die Kennung RSD86. Es handelt sich um eine Iljuschin II-96-300, die zuvor am Flughafen Moskau-Wnukowo gestartet war. Maschinen dieses Typs werden für den Transport von Mitgliedern der russischen Regierung und des Staatspräsidenten verwendet.

Die Flugroute ist ungewöhnlich. Laut den Daten des Flugdatendienstes Flightradar 24 überflog der Regierungsjet die Türkei, dann die Küste Nordafrikas, um schliesslich über Tunesien nach Norden abzudrehen.

Der Landeanflug erfolgte auch über Schweizer Territorium. Frankreich hat seinen Luftraum bereits Ende Februar für russische Flugzeuge gesperrt, so, wie auch die Schweiz und andere Länder der EU.

Schweizer Behörden waren im Bild

Ein Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) sagt auf Anfrage von ch media, das Flugzeug habe eine Sondergenehmigung, eine sogenannte «diplomatic clearence», erhalten für den Überflug und die Landung, sowohl von der Schweiz, als auch von Frankreich. Der Zweck des Flugs sei, Botschaftspersonal zu verschieben. Der Jet werde den bi-nationalen Airport voraussichtlich um 23 Uhr wieder verlassen.

Der Flughafen Moskau-Wnukovo ist einer der drei grossen Airports der russischen Hauptstadt. Auf dem Gelände befindet sich unter anderem ein Terminal für Flüge der Regierung und des Präsidenten.