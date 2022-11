Cassis redet mit Macron in Paris über die Beziehungen mit der EU

Bundespräsident Ignazio Cassis hat seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Cassis am Freitagabend in Paris zu einem Gespräch getroffen. Bei dem offiziellen Besuch am Rande fünften Pariser Friedensforums ging es unter anderem um die Beziehungen der Schweiz zur EU.

Das Treffen der beiden Amtskollegen schliesse an deren Austausch anlässlich des ersten Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft vom 6. Oktober 2022 in Prag an, hiess es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) vom Freitagabend.

Macron hatte vor einem Jahr ein Treffen im Elysée-Palast in Paris mit dem damaligen Bundespräsidenten Guy Parmelin offiziell aus Termingründen verschoben. Die Absage erfolgte nach der Entscheidung der Schweiz, US-amerikanische FA-35-Kampfjets und nicht französische Rafale zu kaufen und nach dem einseitigen Abbruch der Gespräche über das Rahmenabkommen mit der EU. (sda)