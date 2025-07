Wurde entführt: Kater Balu aus Stein am Rhein. Bild: tele züri

Das bizarrste Büsi-Drama der Schweiz nimmt neue Wendung – wer hat Balu entführt?



Ein verschwundenes Büsi, zwei Besitzerinnen und drei Bekennerschreiben der Entführer: Wo ist Kater Balu in Stein am Rhein?

Der Zürcher Regionalsender TeleZüri berichtete letzte Woche über die Entführung eines Katers namens Balu in Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen.

Das Büsi verschwand am Donnerstag, 17. Juli, spurlos aus dem Rhy Brocki, wo er angeblich sein Zuhause hatte. Angeblich.

Denn am Montag berichtete der Regionalsender erneut über die Geschichte – mit einer überraschenden Wendung.

Balu verschwindet

Aber von vorne. Alles beginnt am Donnerstag, 17. Juli. An diesem Tag verschwindet Balu, ein grau-weiss getigerter Kater, aus dem Rhy Brocki in Stein am Rhein. Die Besitzerin, Ursula Bächtold, findet ein Bekennerschreiben der Entführer.

Der Vorwurf: Der Kater sei dreckig gewesen und hätte jeden Abend draussen schlafen müssen. Er hätte nach einem richtigen Zuhause gesucht, darum haben die Entführer das Büsi zu sich genommen.

Die Vorwürfe bestreiten Ursula Bächtold und ihr Bekannter Daniel Eichenberger gegenüber TeleZüri. Dem Büsi sei es im Rhy Brocki gut gegangen.

Teil 1: Die «Büsi-Entführung» Video: ch media/TeleZüri

Wie Ursula Bächtold gegenüber TeleZüri sagt, sei ihr das Büsi vor vier Jahren zugelaufen. Unter Tränen beteuert sie, er sei ihr und der Brocki-Kundschaft ans Herz gewachsen.

Rechtmässige Besitzerin taucht auf

Dann wendet sich die Geschichte. Nach Ausstrahlung des Berichts meldet sich Corinne Lange beim Regionalsender. Gegenüber TeleZüri sagt sie, dass sie die rechtmässige Besitzerin von Balu sei. Ihr Beweis: das Impfbüchlein des Katers.

Sie erhebt Vorwürfe gegenüber der Brocki-Besitzerin Ursula Bächtold. Diese habe Balu angefüttert und so von seinem rechtmässigen Zuhause entwöhnt. Dann geht sie noch einen Schritt weiter. Mit den Entführern sei sie bereit, einen Kompromiss über den Verbleib von Balu zu finden. Sie sagt:

«Ich gehe davon aus, dass Balu bei den Entführern ein besseres Zuhause hat als im Brocki»

TeleZüri fragt sowohl Corinne Lange wie auch Ursula Bächtold, ob sie selbst Balu entführt hätten. Beide Frauen streiten dies ab.

Inzwischen hat sich auch die Schaffhauser Polizei eingeschaltet. Wo Balu ist, bleibt weiterhin offen.

Teil 2: «Rätsel um Besitzerin» Video: ch media/Tele Züri

(sel)

