Gespräche zwischen Cassis und Lawrow laufen – das wurde bisher gesagt

KEYPIX - Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, second right, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Chairman-in-Office Ignazio Cassis, left, and OSCE Secretary General Feridun H. ...
Ignazio Cassis und Sergej Lawrow in Moskau.Bild: keystone

06.02.2026, 11:2806.02.2026, 11:28

Das Treffen zwischen dem Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis und seinem russischen Pendant Sergej Lawrow in Moskau hat begonnen. Dies zeigt ein Video, das das russische Aussenministerium auf X veröffentlichte.

Cassis stellte zu Beginn klar, dass er nicht als Vertreter der Schweiz anwesend sei. Der FDP-Bundesrat amtet gleichzeitig als Vorsitzender der OSZE. «Wir sind hier, um Türen zu öffnen», so Cassis zu Lawrow, der ihn willkommen hiess.

Lawrow kritisierte in der Folge die OSZE. Diese riskiere die «Selbstzerstörung» und befinde sich in einer «tiefen Krise», so der Putin-Vertraute. Trotzdem schätze man, dass die Schweiz, welche den Vorsitz der Organisation innehat, den Dialog mit Russland aufgenommen habe. (dab)

Mehr folgt ...

