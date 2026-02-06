bedeckt, wenig Regen
Russland

Russischer General in Moskau mehrfach angeschossen

Russischer General in Moskau mehrfach angeschossen – mit Verletzungen im Krankenhaus

06.02.2026, 09:0606.02.2026, 09:33

Ein russischer General soll mehrfach von einem unbekannten Angreifer in einem Wohngebäude im Nordwesten Moskaus angeschossen worden sein. Dieser soll anschliessend geflüchtet sein, teilte die Moskauer Staatsanwaltschaft mit.

Russischer Generalleutnant Wladimir Alexejew.
Russischer Generalleutnant Wladimir Alexejew.bild: x

Der hochrangige russische Militärbeamte, Generalleutnant Wladimir Alexejew, wurde am Freitag nach einer Schussverletzung in Moskau ins Krankenhaus gebracht, berichteten laut der Nachrichtenagentur Reuters staatliche Medien unter Berufung auf Ermittler.

Alexejew ist stellvertretender Chef der Hauptdirektion des Generalstabs im russischen Verteidigungsministerium. Er gehört zu jenen Beamten, die zu Verhandlungen mit dem russischen Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin entsandt wurden, als dieser im Juni 2023 Richtung Moskau vorrückte. (hkl)

Update folgt ...

Die beliebtesten Kommentare
avatar
mMn
06.02.2026 09:11registriert September 2020
Gut so, angeschossen und hoffentlich kriegsuntauglich. Noch besser als tot. Denn so kostet er die Russen mehr.
avatar
benn
06.02.2026 09:09registriert September 2019
hört sich vielversprechend an!
avatar
Pebbles F.
06.02.2026 09:22registriert Mai 2021
Der Angeschosse ist ersetzbar. Wirkungsvoller wäre es, den Oberchef mit dem schütteren Haar und den kranken Ideen darunter zu entfernen.
