Russischer General in Moskau mehrfach angeschossen – mit Verletzungen im Krankenhaus

Ein russischer General soll mehrfach von einem unbekannten Angreifer in einem Wohngebäude im Nordwesten Moskaus angeschossen worden sein. Dieser soll anschliessend geflüchtet sein, teilte die Moskauer Staatsanwaltschaft mit.

Russischer Generalleutnant Wladimir Alexejew. bild: x

Der hochrangige russische Militärbeamte, Generalleutnant Wladimir Alexejew, wurde am Freitag nach einer Schussverletzung in Moskau ins Krankenhaus gebracht, berichteten laut der Nachrichtenagentur Reuters staatliche Medien unter Berufung auf Ermittler.

Alexejew ist stellvertretender Chef der Hauptdirektion des Generalstabs im russischen Verteidigungsministerium. Er gehört zu jenen Beamten, die zu Verhandlungen mit dem russischen Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin entsandt wurden, als dieser im Juni 2023 Richtung Moskau vorrückte. (hkl)

Update folgt ...