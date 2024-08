Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan in Locarno. Bild: keystone

Filmfestival Locarno

Shah Rukh Khan unter Begeisterungsrufen in Locarno ausgezeichnet

Sein Auftritt war voller Energie, Charme und Humor: Am Samstagabend hat der indische Superstar Shah Rukh Khan auf der Piazza Grande in Locarno die Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegengenommen.

Mehr «Schweiz»

Er arbeite seit 35 Jahren in diesem Geschäft, sagte ein blendend gelaunter Shah Rukh Khan vor 8000 Zuschauern auf der Bühne der Piazza Grande in Locarno. In diesen gut drei Jahrzehnten habe er Champions und «Superheroes» gespielt, aber auch Nullen, sagte der ganz in Schwarz gekleidete Schauspieler.

Filme müssten nicht zwingend moralisch sein, fuhr Khan fort. Es gehe vielmehr darum, Gefühle auszudrücken. Das Leben eines Menschen reiche aber kaum aus, um die emotionalen Schattierungen aller Lebensabschnitte auszudrücken.

Für seinen Auftritt im vielleicht schönsten Openairkino der Welt lernte Khan sogar ein paar Brocken Italienisch: «Buonasera Signore e Signori», rief er dem Publikum zu. Die weiblichen Fans am Rande der Piazza übertönten zum Teil die Moderatorin und die Worte des künstlerischen Leiters Giona A. Nazzaro, auch «I love you»-Rufe waren zu hören.

«Extremely hot city»

Locarno sei eine «extremely hot city», sagte Khan. Es sei fast wie bei ihm zu Hause in Indien. Das Essen sei vorzüglich und er würde gerne noch besser Italienisch lernen, erklärte der Schauspieler weiter und übersetzte die von Ascona-Locarno Turismo gesponserte Auszeichnung für seine Karriere («Pardo alla Carriera Ascona-Locarno Turismo») spontan augenzwinkernd mit «Award for the most awesome actor» («Auszeichnung für den herausragendsten Schauspieler»), was tosenden Applaus erntete.

Shah Rukh Khan hat seit mehr als dreissig Jahren in über hundert Filmen mitgespielt, darunter Musicals, Kriminalfilme oder historische Dramen. Er soll 3,5 Milliarden Fans auf der ganzen Welt haben. (sda)