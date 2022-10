Die besten Bilder der Woche

Diese zehn Bilder aus der Welt berührten uns diese Woche besonders.



Stromabschaltungen in der Ukraine Tetyana Safonova, 61, und ihrer Katze Asya, während eines Stromausfalls am 20. Oktober 2022 in Borodjanka, Ukraine.

Bild: Paula Bronstein/Getty Images Europe

Tetyana war nicht in der Lage, in der Stadt Kerzen zu kaufen, da aufgrund der unvorhersehbaren Stromausfälle, die die Regierung in der Ukraine verhängt hat, eine zu hohe Nachfrage bestand.

Krieg in der Ukraine Zwei Kinder halten Spielzeuggewehre in der Hand, während sie am 19. Oktober 2022 in Dubowe, Oblast Charkiw, Ukraine, am Strassenrand spielen. bild: carl court/getty images

Mahsa-Amini-Demonstration in Istanbul Eine Demonstrantin am 17. Oktober 2022 in der Türkei während eines Protestes gegen den Tod der Iranerin Mahsa Amini vor dem iranischen Konsulat in Istanbul.

Bild: onur dogman/imago

Die Verstorbene Mahsa Amini ist zum Symbol des Widerstands geworden. Menschen im Iran und in der ganzen Welt fordern Gerechtigkeit für die 22-Jährige.



Iranische Kletterin zieht ihr Kopftuch aus Die iranische Spitzenkletterin Elnaz Rekabi zog ihr Kopftuch bei einem Wettkampf aus, was als Solidaritätsbekundung gegenüber den Protesten in ihrem Land gewertet wurde. 16. Oktober 2022 in Seoul, Südkorea

Bild: Rhea Khang/keystone

Premierministerin Liz Truss tritt zurück Nach nur wenigen Wochen im Amt ist die britische Premierministerin Liz Truss gescheitert. Die 47-Jährige kündigte am 19. Oktober 2022 in London, England nach massiver Kritik aus den eigenen Reihen ihren Rücktritt an.

Bild: Rob Pinney/Getty Images

Protestmarsch in Sri Lanka Bereitschaftspolizei versucht, einen Protestmarsch von Universitätsstudenten in Colombo, Sri Lanka am 18. Oktober 2022 aufzulösen. Bild: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA

Ignazio Cassis mit Wolodimir Selenski in Kiew Bundespräsident Ignazio Cassis reiste am Donnerstag 20. Oktober 2022 zum ersten Mal seit Kriegsausbruch in die Ukraine. Dort traf er unter anderem seinen Amtskollegen Wolodimir Selenski und machte sich ein Bild der Lage in der Ukraine. Bild: Efrem Lukatsky/keystone/ap photo

Seit September wurden in Uganda 60 Ebola-Fälle bestätigt, 24 davon endeten tödlich. Der aktuell grassierende Virusstamm tritt selten auf, weshalb es bisher noch keine Impfung dagegen gibt.

Ebola in Uganda Schutzausrüstung wird nach der Desinfektion zum Trocknen nach draussen gelegt.

Entebbe, Uganda am 20. Oktober 2022. Bild: ISAAC KASAMANI/epa

Wahlen in Brasilien Eine Mitarbeiterin des Wahlgerichts überprüft die elektronischen Wahlmaschinen, die in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen eingesetzt werden. Brasília, Brasilien, 19. Oktober 2022.

bild: Scott Olson/Getty Images

Dürre in Memphis, Tennessee Die Diamond Lady, ein einst majestätisches Schiff, ruht zusammen mit kleineren Booten im Schlamm entlang des Mississippi Rivers. 19. Oktober 2022 in Memphis, Tennessee. bild: Scott Olson/Getty Images

Aufgrund des Regenmangels nähert sich der Mississippi River einem Rekordtiefstand, was in den Jachthäfen und im Binnenschiffsverkehr für Verwüstungen sorgt, die Preise für die Schifffahrt in die Höhe treibt und die Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln bedroht, da die Soja- und Maisernte in vollem Gange ist.

