Die besten Bilder der Woche

Diese zehn Bilder zeigen das Weltgeschehen der vergangenen Woche.



Die Brücke zwischen der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim und dem russischen Festland ist nach einer Explosion schwer beschädigt. Sie ist nicht nur ein Symbol für die 2014 erfolgte Annexion der Krim durch Russland. Sie hat zudem eine hohe strategische Bedeutung. Denn über diese Brücke versorgt Russland seine Truppen im Süden der Ukraine mit Nachschub.

Die Falcon 9-Rakete durchquert den Vollmond, als sie am 8. Oktober 2022, vom Komplex 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida startet. An Bord sind zwei Galaxy-Kommunikationssatelliten für Intelsat. Bild: Joe marino/imago

Ai-Da Robot, erscheint am 11. Oktober 2022 in London, England, zu einem Fototermin im Oberhaus des britischen Parlaments. Bild: rob pinney/Getty Images

Ai-Da ist der erste ultrarealistische humanoide Roboterkünstler der Welt. Sie zeichnet und malt mithilfe von Kameras in ihren Augen, ihren KI-Algorithmen und ihrem Roboterarm.



Die Opfer des Massakers in Nong Bua Lamphu werden am 11. Oktober 2022 in Thailand eingeäschert. Bild: Lauren DeCicca/Getty Images

Einheimische erhalten von ukrainischen Freiwilligen Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Isjum, Ukraine am 12. Oktober 2022. Bild: Francisco Seco/Keystone

Polizeibeamte verhaften einen Umweltdemonstranten von Insulate Britain auf dem Parliament Square am 12. Oktober 2022 in London, England. Bild: Rob Pinney/Getty Images

Dampf und Rauch steigen aus dem Kohlekraftwerk auf, zu sehen aus einem Flugzeug am 12. Oktober 2022 in Bełchatów, Polen. Bild: Omar Marques/Getty Images

Eine Frau bemalt am 13. Oktober 2022 in einem Dorf, 50 km von Kalkutta, Indien, entfernt, irdene Lampen, die zum Verkauf angeboten werden, um das Diwali-Fest vorzubereiten. Bild: NurPhoto/Getty images

