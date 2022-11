Schweizer Vertreter über die Klimakonferenz: «Sind wirklich enttäuscht»

Die Konferenz sei im negativen Sinne bisher einmalig gewesen. «Die Uneinigkeit zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern war noch nie so stark wie an dieser Konferenz», so Perrez.

Deutschland will Polen nach Raketeneinschlag helfen ++ Weiter schwere Kämpfe in Ostukraine

Nach Anschlag in Istanbul – Bulgarien nimmt fünf Verdächtige fest

Knapp eine Woche nach einem Attentat in der türkischen Metropole Istanbul sind in Bulgarien fünf Personen festgenommen worden. Ihnen wird «Mithilfe für den wahrscheinlichen Ausführer des Terroraktes» mit sechs Toten vorgeworfen, wie die Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, Sijka Milewa, am Samstag dem Staatsradio in Sofia mitteilte.