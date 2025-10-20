Schweizer wurde 26 Jahre lang gesucht – nun ist er in Italien festgenommen worden

Mehr «Schweiz»

In der süditalienischen Stadt Bari ist ein Schweizer Staatsbürger festgenommen worden. Wie RSI schreibt, handelt es sich um einen Mann, nach dem 26 Jahre lang gesucht wurde. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 1999 mit einigen Komplizen in New York Wertpapierbetrug in Höhe von über 20 Millionen Dollar begangen zu haben.

Der Schweizer Bürger soll bei einer Kontrolle durch die Finanzwache erkannt worden sein, während er sich auf einem Katamaran befand. Gemäss Medienberichten flog er auf, als die Beamten die Ausweise der Menschen an Bord verlangten und dieser die Flucht ergriff.

Der Mann wurde in Bari bereits verhört und befindet sich nun in Haft. Zudem wurde ein Auslieferungsverfahren eingeleitet – dem Schweizer droht dadurch eine Abschiebung in die USA. Das Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (dab)