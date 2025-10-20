bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Seit 26 Jahren flüchtiger Schweizer in Italien verhaftet

Schweizer wurde 26 Jahre lang gesucht – nun ist er in Italien festgenommen worden

20.10.2025, 14:2220.10.2025, 14:22

In der süditalienischen Stadt Bari ist ein Schweizer Staatsbürger festgenommen worden. Wie RSI schreibt, handelt es sich um einen Mann, nach dem 26 Jahre lang gesucht wurde. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 1999 mit einigen Komplizen in New York Wertpapierbetrug in Höhe von über 20 Millionen Dollar begangen zu haben.

Der Schweizer Bürger soll bei einer Kontrolle durch die Finanzwache erkannt worden sein, während er sich auf einem Katamaran befand. Gemäss Medienberichten flog er auf, als die Beamten die Ausweise der Menschen an Bord verlangten und dieser die Flucht ergriff.

Der Mann wurde in Bari bereits verhört und befindet sich nun in Haft. Zudem wurde ein Auslieferungsverfahren eingeleitet – dem Schweizer droht dadurch eine Abschiebung in die USA. Das Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (dab)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
5
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
Meistgeteilt
1
Frankreich will EU-Einsätze in Gaza ausweiten +++ ZDF: Mitarbeiter in Gaza getötet
2
Warum manche Menschen einfach nicht zunehmen
3
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Wegen Drohungen: Rammstein-Sänger Lindemann muss Autogrammstunde verlegen
Mona Lisa, Watteau, Corot: Diese Kunstschätze wurden im Louvre gestohlen
Der Diebstahl im Louvre beschäftigt die französischen Ermittler weiterhin. Dabei war es nicht das erste Mal, dass wertvolle Kunst aus dem Museum entwendet wurde. Und es war auch nicht der spektakulärste Raub.
Sieben Minuten reichten, um für immer in die Geschichte einzugehen: Der Diebstahl von acht Schmuckstücken im Pariser Louvre macht international Schlagzeilen. Zur Beute gehören etwa ein Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense, die Krone und ein Diadem von Kaiserin Eugénie und eine Smaragdkette von Kasierin Marie-Louise. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Die Diebe sind weiterhin auf der Flucht.
Zur Story