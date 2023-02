Erich von Däniken: «Ausserirdische UFOs lassen sich nicht abschiessen»

Fasziniert von Ausserirdischen und UFOs: Erich von Däniken. bild: keystone/watson

Interview

Erich von Däniken über die «UFOs»: «Ausserirdische Objekte lassen sich nicht abschiessen»

Der Schweizer Autor Erich von Däniken (88) hat fast 80 Millionen Bücher zum Thema «Ausserirdische» verkauft. Weil in den USA mehrere unidentifizierte Flugobjekte (UFO) abgeschossen wurden, sind sich einige sicher: Das müssen Aliens gewesen sein. Doch von Däniken sieht das skeptischer – obwohl er an Ausserirdische glaubt.



Herr von Däniken, Sie haben dutzende Bücher über Ausserirdische geschrieben. Warum?

Erich von Däniken: Weil das Thema faszinierend ist und es keinen Zweifel daran gibt, dass die Erde vor vielen Jahrtausenden von Ausserirdischen besucht wurden. Das kann man beweisen.



Beweisen?

Jede Kultur hat einen Kalender, der einen Startpunkt definiert. Bei den Christen ist es die Geburt Jesus, bei den Muslimen ist es der Prophet Mohammed, der von Mekka nach Medina wandert. Und in Zentralamerika hat die Maya-Zivilisation eine Botschaft überliefert von Göttern, die von den Sternen niedergestiegen sind. Das waren Ausserirdische. So kann man es beweisen.



Wirklich bewiesen wurde nun, dass in den USA mehrere «UFOs» (unidentifizierte Flugobjekte) abgeschossen wurden. In den sozialen Medien schätzen die Menschen, es handelt sich um Objekte von Aliens. Was denken Sie?

Das können keine ausserirdischen UFOs gewesen sein, da sich diese nicht abschiessen lassen würden.



Wie kommen Sie darauf?

Ausserirdische UFOs sind in der Lage, Manöver auszuüben, die irdische Objekte nicht können. So ein UFO würde man nie abschiessen können, wenn sich darin Ausserirdische befänden. Aber es gibt noch eine andere Option.

Und die wäre?

Es kann sein, dass es automatische Raumsonden waren, welche die Ausserirdischen zu uns geschickt haben. Wir Menschen schicken auch Raumsonden ins Weltall, Ausserirdische können das schon lange.



Ein General der US-Luftwaffe erklärte, man könne «derzeit nicht ausschliessen», dass die Objekte von Aliens oder Ausserirdischen stammen. Fühlen Sie sich bestätigt?

Seine Aussage ist mir neu, aber das muss ein vernünftiger Mann sein, der sich der Verantwortung gegenüber der Menschen bewusst ist.



Das erste abgeschossene «UFO» hat sich für die USA als Spionageballon der Chinesen herausgestellt, diese bezeichneten es jedoch als Wetterballon, der von der Route abkam. Ist es nicht realistischer, dass die anderen unidentifizierte Flugobjekte auch von diesem Planeten verschickt wurden?

Sicher, aber das würden die Regierungen wissen. Satelliten im Weltall orten jedes Flugobjekt. Man weiss immer, woher ein solches Objekt kommt. Deshalb verstehe ich die ganze Geheimniskrämerei nicht.



Transparenz ist ein grosses Thema: Das US-Verteidigungsministerium hatte 2021 im Bericht «Unidentified Aerial Phenomena Task Force» mitgeteilt, dass es keine Erklärungen für über 140 Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten gebe. Sind das für Sie alles ausserirdische UFOs?

Ich bin überzeugt, dass da Ausserirdische dabei waren. Aber von den Regierungen wird nie die ganze Wahrheit gesagt.

Die lautet?

Ausserirdische leben bereits unter uns. Das ist nicht meine wilde Fantasie, sondern das sagen namhafte Menschen, wie der ex-Verteidigungsminister Kanadas oder der langjährige Leiter von Israels Weltraumprogramm, Haim Eshed. Ausserirdische wollen uns zudem nichts Böses.



Was wollen die Aliens denn?

Sie beobachten uns und lernen, wie wir kommunizieren. Langfristig könnten freundschaftliche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Planeten entstehen, wo man voneinander lernt.



Denken Sie nie daran, dass Sie sich irren könnten?

Ich gebe immer zu, wenn ich bei etwas falsch war. Aber grundsätzlich geirrt habe ich mich nicht, dafür gibt es zu viele Beweise. Doch es ist ja klar, dass die Menschen das nicht wahrhaben wollen.



Warum?

Wir betrachten uns als die sensationellste Spezies, die existiert. Wir wollen gar keine Ausserirdische, die uns übertreffen könnten.

Hand aufs Herz: Sie sagten in einem Interview, dass Sie vor dem Schlafengehen zwei oder drei Whiskey trinken würden. Kommen diese Ideen nicht von da?

(Lacht laut) Nein, das glaube ich nicht. Das mit dem Whisky war übrigens früher so, mittlerweile bin ich 88 Jahre alt und trinke nur noch einen am Abend. Ich bin mit beiden Beinen auf dem Boden und geistig voll da.