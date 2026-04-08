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Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Iran-Krieg

Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Iran-Krieg

08.04.2026, 20:2608.04.2026, 20:26

Auf dem Helvetiaplatz in Zürich haben am Mittwochabend mehrere hundert Menschen gegen den Krieg im Iran demonstriert. Sie forderten «ein Ende des imperialistischen Angriffskriegs» und Selbstbestimmung für die iranische Bevölkerung.

Personen ziehen an einer Demonstration gegen den Iran-Krieg der USA durch die Stadt am Mittwoch, 8. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Bild: keystone

Der Anlass war von der Polizei bewilligt und verlief friedlich, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren angekündigt, Flaggen von diktatorischen Regimen nicht zu tolerieren.

Eine Pappmache Katze haelt eine Figur von US-Praesident Donald Trump im Mund waehrend Personen an einer Demonstration gegen den Iran-Krieg der USA durch die Stadt ziehen am Mittwoch, 8. April 2026 in ...
Bild: keystone

Dazu zählt für sie auch die monarchistische iranische Flagge mit dem Löwen in der Mitte. Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, sei keine Alternative zum iranischen Regime.

Personen ziehen an einer Demonstration gegen den Iran-Krieg der USA durch die Stadt am Mittwoch, 8. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Bild: keystone

Organisiert wurde die Kundgebung von der Bewegung für den Sozialismus und der Partei der Arbeit.

Personen ziehen an einer Demonstration gegen den Iran-Krieg der USA durch die Stadt am Mittwoch, 8. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Bild: keystone

Am 28. Februar hatten Israel und die USA mit Angriffen auf den Iran begonnen. Bis zum frühen Mittwochmorgen iranischer Zeit schoss das iranische Regime zurück auf Ziele in den Golfstaaten und in Israel. Seither gilt offiziell ein Waffenstillstand. (hkl/sda)

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