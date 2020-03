Schweiz

Islam

Berühmteste Burkaträgerin der Schweiz, Nora Illi, im Alter von 35 Jahren gestorben

Bild: KEYSTONE

Nora Illi, Mitbegründerin des Islamistischen Zentralrats der Schweiz (IZRS), ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Sie erlag am Montagabend einer langjährigen Krankheit, wie der IZRS am Dienstag mitteilte.

Illi war 2003 zum Islam konvertiert und sorgte in den vergangenen Jahren durch ihre Auftritte im Vollkörperschleier im Fernsehen und an öffentlichen Veranstaltungen im In- und Ausland regelmässig für Aufsehen. Seit 2010 war sie im IZRS für das Departement für Frauenangelegenheiten verantwortlich. Illi hinterlässt sechs Kinder und ihren Ehemann, Qassem Illi. (sda)

