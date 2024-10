Tausende demonstrieren in Basel gegen Israel

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstagnachmittag im De-Wette-Park beim Bahnhof SBB in Basel zur nationalen propalästinensischen Kundgebung versammelt. Die Demonstration war von den Behörden bewilligt worden.

Kurz vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel demonstrieren Tausende an einer propalästinensischen Kundgebung in Basel.

Am Morgen des 7. Oktobers 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Es handelt sich um den grössten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

