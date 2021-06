«Habe bloss meine Pflicht getan»: Das sagt der Schweizer Hobbyfilmer zur Stresa-Enthüllung

Das Unglück

Die mit 15 Menschen besetzte Gondel in Stresa am Lago Maggiore stürzte am 23. Mai kurz vor der Bergstation in die Tiefe, weil das Zugseil der «Gondel» aus bislang ungeklärter Ursache riss und ein deaktiviertes Notbremssystem am Tragseil nicht griff. Die Kabine raste talwärts, krachte gegen eine Stütze, sprang aus der Verankerung und zerschellte schliesslich an dem steilen, bewaldeten Hang. 14 Menschen starben, ein fünfjähriger Bub überlebte schwer verletzt.