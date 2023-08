Schweizer Tourist ertrinkt in der Nähe von Rimini in der Adria

Ein Schweizer Tourist ist am Donnerstag in Italien in der Nähe von Rimini ertrunken. Der Mann befand sich auf einer Luftmatratze, als per Handzeichen um Hilfe bat, bevor er ins Wasser fiel. Ein Rettungsschwimmer griff sofort ein. Der Schweizer konnte sich jedoch nicht mehr an der Matratze festhalten und ertrank.

Ein Strand in RImini. Bild: http://www.imago-images.de/

Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagabend. Eines der beiden Kinder des Verunfallten habe Alarm geschlagen und die Rettungskräfte gerufen.

Ebenfalls am Donnerstag gerieten vor Rimini ein Mann und seine beiden Kinder an Bord eines Schlauchbootes in Schwierigkeiten. Aufgrund der Wellen trieb die Gruppe auf das offene Meer hinaus. Durch das Eingreifen eines Rettungsschwimmers konnte eine Tragödie verhindert werden, wie Ansa weiter berichtete. (sda/ansa)