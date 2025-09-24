Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand bleibt unterbrochen

Wegen Unwetterschäden in Norditalien ist der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand weiterhin unterbrochen. Sämtliche Züge des internationalen Fernverkehrs fallen aus. Reisende werden gebeten, über Domodossola nach Italien zu fahren.

Der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand ist weiterhin unterbrochen. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Die Empfehlung gilt noch für den ganzen Mittwoch, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten. Im internationalen Regionalverkehr verkehrten die Züge hingegen wieder nach Fahrplan.

Die Bahnstrecke zwischen Carimate und Seregno (I) stehe seit dem frühen Mittwochmorgen wieder vollumfänglich zur Verfügung, schrieben die SBB weiter. Es müsse jedoch mit Verspätungen von circa 10 Minuten gerechnet werden.

Im Gebiet von Carimate war es in der Folge der starken Regenfälle von Montag zu Überschwemmungen und Unwetterschäden auf dem italienischen Bahnnetz gekommen. Reisende wurden mit Ersatzbussen transportiert. (sda)