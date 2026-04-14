Italienische Justiz eröffnet Verfahren gegen Ehepaar Moretti

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Die Staatsanwaltschaft in Rom hat gegen Jacques und Jessica Moretti, Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS, als Beschuldigte ein Verfahren eröffnet. Die Akten enthalten unter anderem die Aussagen der jungen Italiener, die bei der Brandkatastrophe am 1. Januar verletzt wurden.

Jacques und Jessica Moretti. Bild: keystone

Die in Rom eröffnete Untersuchung betrifft fahrlässige Tötung, mehrfachen fahrlässigen Totschlag, Brandstiftung sowie sehr schwere Körperverletzung unter erschwerenden Umständen wegen Verstössen gegen die Vorschriften zur Unfallverhütung. Sie wird vom Staatsanwalt Francesco Lo Voi gemeinsam mit dem stellvertretenden Staatsanwalt Giovanni Conzo und dem Staatsanwalt Stefano Opilio geleitet, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Dienstag berichtete.

Die Akten enthalten auch die Aussagen der beim Brand verletzten jungen Italiener. Im Rahmen der Ermittlungen ordneten die Staatsanwälte die Sicherstellung der Mobiltelefone der Opfer und Überlebenden als Beweismittel an, um den Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren. In der Nacht auf Neujahr kamen 41 junge Menschen ums Leben, darunter sechs Italiener. Weitere 115 wurden verletzt.

Auch in Frankreich läuft ein Verfahren. Anfang Januar eröffnete die auf «Grossschadensereignisse» spezialisierte Abteilung der Staatsanwaltschaft Paris eine Untersuchung, um den französischen Opfern und ihren Angehörigen eine gemeinsame Anlaufstelle in Frankreich zu bieten und gegebenenfalls den Austausch mit den Schweizer Behörden zu erleichtern. (hkl/sda)