Die offene Küche im Eden Kitchen & Bar. Bild: La Réserve Eden au Lac

Das sind die 50 besten italienischen Restaurants ausserhalb Italiens – Zürich ist dabei

Mehr «Schweiz»

Der Guide 50 Top Italy 2025 hat am Montag die 50 besten italienischen Restaurants in aller Welt, also ausserhalb Italiens, gekürt. Fünf davon befinden sich in der Schweiz: drei in Lugano, eines in Zürich und eines in Neuenburg.

In Zürich darf sich das Eden Kitchen & Bar über Platz 40 freuen. Das Restaurant gehört zum Hotel La Réserve Eden au Lac im Zürcher Seefeld. Die Küche von Marco Ortolani und seinem Team wurde bereits mit einem Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet.

Lugano brilliert

Die grösste Stadt des Tessins ist gleich mit drei Restaurants vertreten. Das Meta schafft es auf Platz 36 und ist das bestbewertete italienische Restaurant in der Schweiz. Auch das Meta hat einen Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkte.

Das Meta ist laut diesem Ranking das beste italienische Restaurant der Schweiz. Bild: Restaurant Meta

Auf Platz 38 ist I Due Sud. Auch dieses Restaurant hat einen Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkte.

The View reicht es für Platz 46. Das Luganer Restaurant hat ebenfalls einen Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkte.

Romandie vertreten

Die Westschweiz darf sich über La Dispensa in Neuenburg freuen. Die Crew von Pina Gioia landet mit ihrer Küche auf Platz 43 und hat dazu einen Michelin-Stern und 15 Gault-Millau-Punkte.

Italienische Küche auf hohem Niveau gibt es in Neuenburg. Bild: Restaurant La Dispensa

Die Top 50

Ein einflussreiches Ranking

Der Guide 50 Top Italy ist bekannt für seine Strenge und Liebe zum Detail. Die Bewertung beruht auf einer Erhebung durch ein Gremium von Gastronomieexperten, zu dem 150 Spezialisten für die italienische Küche in Italien und über 200 Experten auf internationaler Ebene gehören. Diese sind zur strikten Einhaltung von Anonymität und Vertraulichkeit verpflichtet und nehmen an zwei Bewertungsphasen teil, so der italienische Guide. (rbu/pre/sia)