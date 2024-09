Pizza geht immer. Bild: Shutterstock

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

Lia Perbo Folge mir

Mehr «Leben»

Sie gehört zu den beliebtesten Speisen überhaupt: die Pizza. Welche hingegen die beste ist, darüber scheiden sich die Geister. Während die einen auf die «Dorfbeiz» schwören, deren Besitzer noch nie von Tiktok geschweige denn Influencern gehört haben, setzen die anderen auf die hippe Sauerteig-Pizzeria in der Stadt. Wer eine (gewissermassen) objektive Einschätzung sucht, wird bei «50 Top Pizza» fündig. Die Expertinnen und Experten küren alljährlich die 50 besten europäischen Pizzerias.

Die Restaurants werden anhand von sieben Kategorien bewertet: Geschmack der Pizza, verwendete Produkte, Service, Ambiente sowie Ausstattung, Wartezeit und die Auswahl an Wein, Bier und anderen Getränken.

Die Top Ten der besten Pizzerias Europas*

* Wer sich fragt, wieso sich hier kein italienisches Restaurant finden lässt, aber in der weltweiten Rangliste schon: Damit bist du nicht allein. Offenbar gehört Italien für «50 Top Pizzas» nicht zu Europa.

1. Napoli on the Road – London

Nicht in Italien, sondern in London lässt sich die angeblich beste Pizza Europas verspeisen. In «Napoli on the Road» zaubert Chef Michele Pascarella neapolitanische Pizzas mit einer «modernen Note». Diese überzeugen laut den Pizzaexperten und -expertinnen mit ihrem fermentierten Teig, einer «markanten Kruste», hochwertigen Zutaten sowie einer Textur, «die auf der Zunge vergeht». Zudem seien die Pizzas sehr leicht verdaulich.

2. Sartoria Panatieri – Barcelona

Rafa Panatieri und Jorge Sastre backen Barcelonas beste Pizza. bild: 50toppizza.it

Ein bisschen weiter südlich – in Barcelona – befindet sich die zweitbeste Pizza Europas. Rafa Panatieri und Jorge Sastre setzen auf «Farm to Table» und verwenden laut eigenen Angaben ausschliesslich handverlesene Produkte. Die gute Bewertung bescherte ihnen nicht nur der hervorragende Geschmack der Pizzas, sondern auch die einladende Atmosphäre im Restaurant sowie die herzliche Gastfreundschaft des Personals.

3. Via Toledo Enopizzeria – Wien

Wer seine Pizza mit einem Hauch Luxus serviert haben möchte, ist bei Francesco Calò in Wien richtig. Sein Lokal ist eine elegante Mischung aus Belle Époque und neapolitanischem Flair. Besonders empfehlenswert sei die Degustationsreise «La Mano», bei der die Pizzastücke auf einem handförmigen Teller präsentiert werden.

4. 50 Kalò – London

Im 50 Kalò können Gäste den Pizzaiolos beim Teigschwingen zusehen. bild: google rezensionen

Wieder in London befindet sich das viertbeste Pizza-Restaurant Europas. Der Name 50 Kalò – was etwa so viel heisst wie «guter Teig» – ist Programm. Auch hier findet man neapolitanische Pizzas mit weichen fluffigen Teigrändern.

5. Baldoria – Madrid

Das Team des Baldoria dürfte dank der Auszeichnung gerade noch nicht das letzte Abendmahl servieren. Bild: 50toppizza.it

Im Baldoria in Madrid macht schon nur das farbenfrohe und einladende Interieur Freude. Doch auch die auf den bunt bemalten Tellern servierte Pizza überzeugt laut Pizzaexpertinnen und -experten vollkommen. Insbesondere die Marinara wird in den höchsten Tönen gelobt: mit genau der richtigen Menge an Tomaten und Oregano sei sie «perfekt».

6. Pizza Zulu – Fürth

Pizza Zulu ist eine neapolitanische Oase in Deutschland. Bild: screenshot google rezensionen/pizza zulu

Pizza Zulu soll in Fürth eine Rückkehr zu den Farben und Düften der neapolitanischen Gassen sein – in Deutschland. Gäste speisen in einem geräumigen Essbereich mit sichtbaren Öfen und aufmerksamen Mitarbeitern. Trotz der grossen Beliebtheit müsse man zudem nie lange warten.

7. Imperfetto – Puteaux

Das Imperfetto in Puteaux, ausserhalb von Paris. Bild: google rezensionen/imperfetto

Diese Pizzeria ist in der Region Île-de-France rund um Paris in aller Munde. Die Speisekarte bietet eine reiche Auswahl an traditionellen wie kreativen Pizzas. Unter letzteren befindet sich etwa die mit Broccoli-Pesto, Fior di Latte, Stracciatella, Sardellen und Taggiasca-Oliven belegte «Tributo» – ein absolutes Muss gemäss «50 Top Pizza».

8. Nnea – Amsterdam

Ein Pizzaiolo am Werk. Bild: instagram/nnea_ams

Intime Atmosphäre, minimalistisches Design, offene Sicht auf den Ofen – damit punktet das Nnea in Amsterdam. Natürlich überzeugt auch das Geschmackserlebnis: Dünn, weich und perfekt gebacken. Die Speisekarte ist klassisch und geradlinig und bietet nur 9 Pizzasorten mit sorgfältig ausgewählten Zutaten für den Belag.

9. La Balmesina – Barcelona

Das La Barmesina ist sowohl mittags und abends stets voll. Berühmt gemacht hat die Pizzeria das aussergewöhnliche Teigrezept: Für diesen verwendet das Restaurant ausschliesslich Vollkornmehl und lässt ihn mindestens 72 Stunden mit einem Biga-Starter gären. Das Resultat kann sich offenbar schmecken lassen – und die Qualität habe trotz der Masse an Besuchern nicht abgenommen.

10. Fratelli Figurato – Madrid

Dass eine Pizzeria, die Pommes-Frites und Würstchen als Belag anbietet, es unter die Top Ten der besten Pizzerias eines ganzen Kontinents schafft, mag irritieren. Ganz offensichtlich lohnt sich ein Besuch bei den Brüdern Figurato dennoch: Laut «50 Top Pizzas» haben die Inhaber die neapolitanische Pizza in Madrid neu definiert. Mit jugendlichem Flair, hochwertigen Zutaten und exzellentem Service sei die Pizzeria ein Muss.

Die besten Pizzerias aus der Schweiz im Ranking

Da Pone – Zürich

Auch in der kleinen Schweiz gibt es gute Pizzas. Eine der beiden, die es in das Ranking geschafft haben, ist das Da Pone in Zürich, in dem der Neapolitaner Francesco Pone die Gäste mit seinem Können verzaubert. Das Handwerk lernte er angeblich bei einem der besten Pizza-Bäcker Neapels, was ihm Platz 42 im Ranking beschert. Direkt an der Limmat gelegen lädt das Lokal – das früher das San Gennaro beherbergte – zum Verweilen ein.

Kytaly – Genf

Das Kytaly in Genf liess sich vom angeblich besten Pizzaiolo der Welt inspirieren. Bild: instagram/kytaly

Halb Bar, halb Pizzeria – das ist das Konzept des zweiten Schweizer Lokals auf der Bestenliste. Nur wenige Schritte vom Bankenviertel entfernt bietet das Restaurant vom preisgekrönten Pizzaiolo Franco Pepe inspirierte Pizzas.

Die besten weltweit

Una Pizza Napoletana, New York, USA Diego Vitagliano Pizzeria, Neapel, Italien I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Italien The Pizza Bar On 38th, Tokyo, Japan Confine, Mailand, Italien Napoli On The Road, London, England Tony's Pizza Napoletana, San Francisco, USA I Tigli, San Bonifacio, Italien Sartoria Panatieri, Barcelona, Spanien 50 Kalò, Neapel, Italien Seu Pizza Illuminati, Rom, Italien Leggera Pizza Napoletana, São Paulo, Brasilien Crosta Pizzeria, Makati, Philippinen Pizzeria Beddia, Philadelphia, USA Via Toledo Enopizzeria, Wien, Österreich Risto Pizza, Tokyo, Japan I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Italien Dry Milano, Mailand, Italien La Notizia, Neapel, Italien Ribalta, New York, USA



Hier findest du die ganze Liste.