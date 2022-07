Das Pfadi-Bundeslager findet alle 14 Jahre statt. Die Ausgabe 2022 wurde am vergangenen Sonntag eröffnet und endet am 6. August. Rund 30'000 Kinder und Jugendliche nehmen daran teil. (sda)

Das grösste Pfadfinder-Lager der Schweiz hatte am Samstag prominenten Besuch. Sportministerin Viola Amherd reiste nach Ulrichen VS und zeigte sich im Lager «beeindruckt von der Infrastruktur und den anwesenden Jugendlichen».

Schweizer Viersprachigkeit war gestern – Manager mögen's Englisch

Es klingt gut und auch kompliziert, doch oft steckt nicht viel dahinter. Wir bieten eine kleine Übersetzungshilfe.

Jetzt werden sie wieder geschwungen, die 1.-August-Reden, in allen vier Landessprachen. Die Mehrsprachigkeit, so ist auf der Homepage des Aussendepartements nachzulesen, sei «ein wesentlicher Aspekt der Identität der Schweiz». In der eidgenössischen Wirtschaftswelt hingegen, im international tätigen Grosskonzern ebenso wie im Kleinunternehmen gibt's mittlerweile eigentlich nur noch eine Sprache: Englisch. Oder was viele Führungskräfte für Englisch halten.