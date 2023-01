Sobald die finanziellen Fragen geklärt sind, soll das Konkordat von den beiden Regierungen für rechtsgültig erklärt werden. Nach einer Vernehmlassung soll das Dokument schliesslich unterzeichnet werden. In Kraft tritt es erst, wenn es von beiden Kantonsparlamenten, der Stimmbevölkerung und von National- und Ständerat genehmigt worden ist. (aeg/sda)

Justizministerin Baume-Schneider hat nun den beiden Kantonen schriftlich mitgeteilt, dass sie sich gerne als Vermittlerin zur Verfügung stellt, wie Jean-Christophe Geiser vom Bundesamt für Justiz (BJ) am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung der Zeitung «Quotidien jurassien».

Soll der Kantonswechsel Moutiers wie vom Jura gewünscht per Anfang 2026 über die Bühne gehen, müssen die beiden Kantone in den nächsten Wochen übereinkommen. Konkret geht es um die Höhe des Finanzausgleichs im Zusammenhang mit dem Transfer von Moutier. Ohne Einigung kann das interkantonale Konkordat, das die Modalitäten des Kantonswechsels regelt, nicht unterzeichnet werden.

Die jurassische Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider will zwischen den Kantonen Bern und Jura vermitteln, da man sich beim Kantonswechsel von Moutier nicht übers Geld einigen kann. Viel Zeit für die Klärung bleibt nicht.

Bundesrätin Baume-Schneider will in der Jura-Frage vermitteln

In der Schweiz leben über eine halbe Million Hunde – und es werden immer mehr. Wo die meisten dieser Vierbeiner leben, woher sie kommen und wie sie heissen, zeigt ein Blick in die Datenbank der Schweizer Tier-Datenspezialisten von Identitas.

Der Hund ist der beste Freund des Menschen und in der Schweiz hinter der Katze das zweitbeliebteste Haustier. Gemäss der Schweizer Tierdatenbank Identitas lebten Ende 2022 555'340 Hunde in der Schweiz. Im Gegensatz zu Katzen sind Hunde in der Schweiz registrierungspflichtig, weshalb die Daten eine viel grössere Aussagekraft haben als beim häufigsten Haustier. Bei den Katzen sind hierzulande aktuell knapp unter 710'000 Tiere registriert, die Hauskatzen-Population wird aber auf rund zwei Millionen geschätzt.