Wieder bebt es in der Schweiz: Erdbeben der Stärke 3,6 in Pruntrut JU

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2.5. (sda)

Das Erdbeben im Kanton Wallis dürfte hingen laut dem SED nur in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Es habe sich ungefähr sieben Kilometer nördlich von Zinal ereignet, hiess es in einer ersten Mitteilung.

Deutlich spürbar: Erdbeben mit Stärke von 3,2 bei Zinal VS

Das Beben im Kanton Jura habe sich um 21.16 Uhr ungefähr 14 Kilometer westlich von Pruntrut ereignet, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) in einer ersten automatisierten Meldung mit. Dieses Erdbeben dürfte weiträumig verspürt worden sein. Schäden seien in der Regel bei Erdbeben dieser Stärke nicht zu erwarten.

Bei Pruntrut JU hat am späten Montagabend die Erde mit einer Stärke von rund 3.6 auf der Richterskala gebebt. Bereits um 18.29 Uhr kam es Zinal VS zu einem Beben der Stärke 3.2.

Die Geschwindigkeit der Felsmassen am absturzgefährdeten Hang ob Brienz GR hat sich seit dem Entscheid zur Evakuierung am 9. Mai verdreifacht. Damit beschleunigte sich der Rutsch weiter, wie der Gemeindeführungsstab Albula (GFS) am Sonntag auf Twitter mitteilte.