SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez gibt Rücktritt aus Parlament bekannt

Noch ein SP-Mann tritt aus dem Nationalrat zurück

27.02.2026, 09:2827.02.2026, 09:28

Am Donnerstag kündigte mit Eric Nussbaumer (BL) ein SP-Nationalrat seinen Rücktritt an. Nun zieht ein Parteikollege nach: Der Jurassische SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez wird das Parlament nach der Frühjahrssession verlassen. Wie vereinbart werde der 68-jährige sozialdemokratische Parlamentarier aus Fontenais dann seinen Sitz an seinen Parteikollegen Loïc Dobler weiter geben.

epa11436046 Member of Swiss Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Pierre-Alain Fridez speaks in the Palace of Europe, during the third part of the 2024 Ordinary Session of ...
Im Jahr 2023 hatte die Leitung der Sozialistischen Partei des Jura (PSJ) Pierre-Alain Fridez zu einer erneuten Kandidatur ermutigt, um den Sitz im Nationalrat zu sichern. «Das habe ich getan, mit der persönlichen Verpflichtung, während der Amtszeit zurückzutreten, um Kontinuität zu gewährleisten», sagte der Nationalrat am Freitag im Interview mit der Zeitung «Quotidien jurassien».

«Ich habe bereits drei volle Legislaturperioden absolviert. Man muss wissen, wenn es an der Zeit ist, das Zepter zu übergeben», sagte der Jurassier gleichentags der Zeitung «Le Temps». Sein Rücktritt gebe jetzt dem Nachwuchs die Möglichkeit, sich im Hinblick auf die nächsten Wahlen profilieren zu können, präzisierte er. «Das ist unter der Bundeshauskuppel nichts Ungewöhnliches.»

Pierre-Alain Fridez war insgesamt 15 Jahre lang im Nationalrat und galt als Experte in der Verteidigungs-Politik. Als Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission wurde der Jurassier zu einem vehementen Gegner des Kaufs der neuen Kampfflieger F-35. Er hat auch mehrere Bücher über die Sicherheit und Verteidigung der Schweiz geschrieben.

Interview
Er schrieb 2022 ein Buch darüber – dieser Jurassier sah den Kampfjet-Schlamassel voraus

Seine politische Karriere begann vor 30 Jahren mit seinem Amtsantritt als Bürgermeister von Fontenais. «Ich weiss bereits, dass mich morgen neue Kämpfe erwarten - diesmal als einfacher Aktivist und Bürger. Und ich freue mich darauf, meine Tätigkeit als Allgemeinmediziner noch einige Jahre fortzusetzen», so Pierre-Alain Fridez im Interview mit dem «Quotidien Jurassien».

Als prägende Momente seiner politischen Karriere nannte Pierre-Alain Fridez ausserdem die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat und die von alt Bundesrat Alain Berset zum Generalsekretär des Europarates. Während seiner Amtszeit engagierte er sich auch stark in der Schweizer Parlamentsdelegation im Europarat. (dab/sda)

Mehr zur SP:
