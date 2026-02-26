Tritt aus dem Nationalrat zurück: Eric Nussbaumer. Bild: ch media/Andrea Zahler

Eric Nussbaumer tritt zurück – diese SP-Frau rückt jetzt nach

Mehr «Schweiz»

Nach 18 Jahren hat er genug: Eric Nussbaumer tritt als SP-Nationalrat zurück. Er habe sich dafür einen «historischen» Moment ausgesucht, sagt er gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Am Montag werde der Bundesrat die Bilateralen III unterzeichnen. Damit sei ein zentrales Ziel seiner Politik der vergangenen Jahre erreicht.

Miriam Locher wird in den Nationalrat nachrücken. bild: ch media / kenneth nars

Nussbaumers Nachfolgerin wird Miriam Locher sein. Sie ist Erstnachrückende auf der Nationalratsliste. Die Münchensteinerin präsidierte von 2016 bis 2020 die SP-Fraktion im Landrat und war danach vier Jahre kantonale Parteipräsidentin.

Mit Nussbaumers Rücktritt per Ende April hat Locher eineinhalb Jahre Zeit, um sich in Bundesbern einzuleben, bevor es wieder Wahlen gibt. (cma)

Weitere Informationen folgen.