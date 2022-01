2022 wird die Kriminalität ansteigen: Das zeigen die Prognosen

«Ohne wäre es besser» – das erleben SBB-Polizisten an einem Abend in Zürich

Die vier Trends haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind in einem gewissen Mass beeinflussbar. Baier fordert deshalb: «Prävention sollte sich im Jahr 2022 einerseits auf Jugendliche beziehen; anderseits sollten Angebote für psychische Belastungen und Erkrankungen weiter ausgebaut werden.» Er ruft auch die Bevölkerung zu Prävention auf: «Gegen Wohnungseinbrüche und Cyberkriminalität kann sich jede Person selber schützen.» Dafür müsse das Bewusstsein gestärkt werden. «Und die gesellschaftlichen Spannungen», sagt er, «können wir nur über einen gemeinsamen, besonnenen Dialog überwinden, zu dem alle eingeladen sind.»

Kriminialitätsstatistik/Grafik: let

Baier geht davon aus, dass die Pandemie keinen Einfluss auf die Jugendgewalt hat. Sie stieg schon vorher an. Und könnte 2022 weiter zunehmen.

kriminialitätsstatistik/grafik: let

Zudem sind die Cybercrimedelikte regelrecht explodiert. Beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit sind im vergangenen Jahr 21000 Meldungen eingegangen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Vor allem Angriffe mit Erpressungssoftware haben zugenommen. Baier prognostiziert: «Auch hier dürften Taten aus dem Ausland 2022 weiter zunehmen.»

Bei den Einbrüchen könnte es damit zu einer Trendwende kommen. Bis 2020 gingen die Zahlen jahrelang zurück. Die Aargauer Kantonspolizei verzeichnet 2021 zum ersten Mal wieder einen Anstieg – um fast 20 Prozent. In Basel-Stadt meldet die Staatsanwaltschaft für das erste Halbjahr 2021 sogar einen Anstieg von 25 Prozent.

Kantonspolizei Aargau, NCSC/Melani, Oberjugendanwaltschaft Zürich, Kriminialitätsstatistik/Grafik: let

Für die Entwicklung der Kriminalität in der Schweiz ist entscheidend, welche ökonomischen Folgen die Pandemie und die Massnahmen in anderen Ländern haben. Baier sagt: «Steigen im osteuropäischen oder südeuropäischen Raum Arbeitslosigkeit und Armut, werden mehr Menschen auf der Suche nach schnellem Geld sein – online und offline.» ­Offline heisst: mehr Wohnungseinbrüche, Taschendiebstähle, Geldautomaten-Sprengungen und Raubüberfälle. Baiers Prognose: Diese Delikte werden 2022 zunehmen.

Als die Pandemie vor zwei Jahren begann, an den Landesgrenzen Gitter und Betonklötze aufgestellt wurden und das soziale Leben stillstand, gab es immerhin einige Good News. Wohnungseinbrüche, Raubüberfälle und Angriffe auf Bankomaten gingen vorübergehend zurück.

andreas maurer / schweiz am wochenende

