63-Jähriger nach Angriff auf Staatsanwältin vor Zürcher Gericht

Die Staatsanwaltschaft klagte den Informatiker unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Gefährdung des Lebens an. Sie beantragte am Dienstag eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Diese soll zugunsten einer stationären Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen, einer «kleinen Verwahrung», aufgeschoben werden.

Eine herbeieilende Polizistin soll der Mann, der heute gesundheitlich angeschlagen ist und die Verhandlung in einem Nebenzimmer medizinisch betreut über eine Videoübertragung verfolgt, ebenfalls geschlagen haben. Bei der Verhaftung im Freien kam es zu einem weiteren Gerangel mit Polizisten, bei denen er nach einer Dienstwaffe im Holster griff. Später griff der Mann im Gefängnis Limmattal einen Aufseher mit einem Gehstock an.

Nächster Halt: Bundesrat?

Gerhard Pfister tritt nach neun Jahren als Mitte-Präsident ab. Er tut dies erhobenen Hauptes und kann sich uneingeschränkt auf eine mögliche Bundesratskandidatur konzentrieren.

Da dachte man gerade noch, das Schweizer Politikjahr 2025 werde langweilig. Und jetzt das: Am ersten «richtigen» Arbeitstag liess Gerhard Pfister einen verspäteten Silvesterböller hochgehen. Der Zuger Nationalrat gab am traditionellen Dreikönigsgespräch der Mitte-Partei in Bern bekannt, das Präsidium per Ende Juni «an die nächste Generation» zu übergeben.