Mann kann sich an mutmassliche Tötung der Ehefrau nicht erinnern

Im Prozess um das Tötungsdelikt vom Juni 2020 in Emmenbrücke hat der Staatsanwalt gegen eine Affekthandlung plädiert. Der Täter habe im Vorlauf mehrmals Geld von den Konti des Opfers entwendet und sich auch in Textnachrichten über den Tötungswunsch an seiner Ehefrau geäussert.

Zur Tat kam es 2020 in Emmenbrücke. Bild: keystone

Er könne seiner Frau nur noch ins Gesicht blicken, wenn diese tot sei, habe er am Tatmorgen seiner Liebhaberin geschrieben. Das sagte der Staatsanwalt den Richtern des Luzerner Kriminalgerichts am Dienstag. Nach der Tat schrieb er ihr schliesslich, er habe seine Frau nun geschlachtet. Dies entspreche einer grossen Kaltblütigkeit.

Der Beschuldigte habe nicht vom Opfer abgelassen, nachdem er bereits mehrmals mit dem Messer auf dieses eingestochen habe. Als dessen Kreislauf bereits kaum mehr vorhanden war, hätte er weitere acht Mal auf dessen Brustkorb eingestochen. Diese besonders verwerfliche Art der Tötung erfülle den Tatbestand des Mordes, so der Staatsanwalt.

Es sei kein Motiv ersichtlich, warum sie am Tattag ihren Ehemann hätte provozieren sollen, wie dies der Beschuldigte behauptete. Sie habe während seines Aufenthalts in Serbien ihre Habseligkeiten gepackt und eine neue Wohnung angemietet. Sie sei bereit gewesen, ein neues Leben zu beginnen. Dies hätte der Beschuldigte nicht akzeptieren können.

Geld beiseitegeschafft

Weiter habe dieser nicht akzeptieren wollen, dass das in der Ehe angehäuft Vermögen mit einer Scheidung aufgeteilt würde. Deswegen habe er ohne ihre Einwilligung rund 60'000 Franken von ihren Konti abgehoben und diese beiseitegeschafft. Von seinem eigenen Konto hob er 432'000 Franken ab und versteckte diese, um die güterrechtlichen Ansprüche seiner Frau zu schmälern.

Der Staatsanwalt forderte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie einen Landesverweis von 15 Jahren mit Ausschreibung im Schengener Informationssystem. Der Anwalt der Privatklägerschaft – der drei Kinder des Ehepaars – beantragte einen Schadensersatz von rund 173'000 Franken, eine Ersatzforderung von 29'500 Franken sowie eine Genugtuung von 75'000 Franken pro Kind. (saw/sda)