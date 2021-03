Frau stirbt nach Sexspielen: St.Galler Gericht spricht Chefarzt frei

Zur Feier des St. Patrick's Day: 23 Bilder, die es so nur in Irland gibt

Happy St. Patrick's Day!

Das irische Volk feiert heute seinen Nationalfeiertag. Normalerweise wären die Strassen voller Leute, Kobolde und Guinness. Aber ja, Corona ...

Wir sind aber ganz sicher, dass die Irinnen und Iren einen Weg finden, um ihr Land und ihre Mentalität zu feiern. Denn eines ist ganz sicher: Sie sind ein spezielles Völkchen – und das ist keines Falls negativ gemeint.

Sie sind sich ihrem Kultstatus bewusst und scheuen sich nicht, diesen zu zelebrieren. In diesem Sinne: Up the …