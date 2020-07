Schweiz

Justiz

Michael Lauber: Bundesanwalt ohne Unrechtsbewusstsein



Bild: sda

Michael Lauber – Bundesanwalt ohne Unrechtsbewusstsein

Zuerst die vernichtenden Berichte der Aufsichtsbehörde und der Geschäftsprüfer. Und nun ein negatives Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Bundesanwalt Michael Lauber «bietet» seinen Rücktritt an. Und bringt Politiker erneut in Rage.

Henry Habegger / CH Media

Michael Lauber, 54, leistete sich am Freitag noch einmal eine Extravaganz. Noch bevor dasBundesverwaltungsgericht in St.Gallen das Urteil veröffentlicht hatte, verbreitete der Bundesanwalt seine Stellungnahme dazu. Das Gericht sah sich in der Folge gezwungen, diePublikation des Urteils, die für den Nachmittag vorgesehen war, vorzuziehen.

Es geht um das Urteil, das Lauber selbst provoziert hatte. Er hatte im April Beschwerde erhoben gegen die Disziplinarverfügung seiner Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA unter dem früheren Zuger Regierungsrat Hanspeter Uster (Grüne), die ihm ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt und seinen Lohn während eines Jahres um acht Prozent gekürzt hatte. Hintergrund und Auslöser waren die nicht protokollierten, in einem Fall «vergessenen» Treffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino.

Ungewöhnlich schnell, innert nur drei Monaten, entschied St.Gallen unter Richterin Kathrin Dietrich in Dreierbesetzung über die Beschwerde. Lauber erhielt teilweise Recht, so reduzierte das Gericht die Lohnkürzung von acht auf fünf Prozent. Aber in allen wesentlichen Punkten wurde das Verdikt der Aufsichtsbehörde bestätigt.

Das Bundesverwaltungsgericht hält ausdrücklich fest, dass «die Lohnkürzung als Art der Sanktion gerechtfertigt» sei. Es bestätigte den Befund der AB-BA, wonach Lauber schwereAmtspflichtverletzungen begangen hat. Im Communiqué schreiben die St.Galler Richter: «Zusammenfassend stellt das Gericht fest, dass Bundesanwalt Lauber mehrere Amtspflichtverletzungen begangen hat und dass die formellen Abläufe des Disziplinarverfahrens einen gültigen Entscheid zulassen.»

Lauber und sein Anwalt, der prominente Strafverteidiger Lorenz Erni, hatten alle diese Vorwürfe als haltlos bezeichnet. Die Richter halten in ihrem Urteil aber fest, der Bundesanwalt habe mit «seinem Verhalten und seinenÄusserungen dem Ansehen der Bundesanwaltschaft und der Vorinstanz geschadet. Es fehlt ihm zudem an Unrechtsbewusstsein beziehungsweise Einsicht.» Es erscheine «deshalb nicht gänzlich unbegründet, wenn die Vorinstanz ausführt, der Beschwerdeführer mache den Eindruck, über dem Gesetz zu stehen und die Bundesanwaltschaft mit seiner Person zu verwechseln».

Ins Gewicht gegen Lauber fiel das ominöse dritte «Schweizerhof»-Treffen, an das sich die mindestens vier Teilnehmer angeblich nicht mehr erinnern können, unter ihnen auch FifaBoss Gianni Infantino. «Eine solche Erinnerungslücke bei mehreren Teilnehmern ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung als abwegig anzusehen», hält das Gericht fest. Es stelle «daher fest, dass der Bundesanwalt bei seiner Befragung vom 12. November 2018 gegenüber der AB-BA vorsätzlich die Unwahrheit sagte und das dritte Treffen mit Fifa-Präsident Infantino bewusst verschwieg». Einige Wertungen der AB-BA aber befand das Gericht für nicht haltbar. So gehe die AB-BA «etwas weit», wenn sie aufführe, Lauber zeige «im Kern ein falsches Berufsverständnis». Frühere Beurteilungen von Laubers Arbeit würden damit ausgeblendet.

Er «respektiere» das Urteil des Gerichts, formulierte Lauber in seiner bereits erwähnten acht Zeilen langen Erklärung, die er kurz vor Mittag verschickte. Was also nicht heisst, dass er den Spruch auch wirklich «akzeptiert». Und schon im zweiten Satz kam Widerspruch zum Verdikt, das die Bundesverwaltungsrichter in St.Gallen soeben gefällt hatten: «Die Unterstellung der Lüge weise ich nach wie vor in aller Form zurück», hielt Lauber fest. «Wenn man mir jedoch als Bundesanwalt nicht glaubt, dann schadet dies der Bundesanwaltschaft. Deshalb biete ich der zuständigen Gerichtskommission im Interesse der Institutionen den Rücktritt an.» Es folgte der Nachsatz: «Die Modalitäten werde ich direkt mit dieser besprechen.» Das scheint zu bedeuten, dass er «Modalitäten» wie den Rücktrittstermin, Entschädigungen oder Kostenübernahmen verhandeln will.

«Ich staune, mit welcher Arroganz Lauber weiterhin bestreitet, gelogen zu haben»

Solche angetönten Begehrlichkeiten kommen nicht gut an. «Wir Grünen verlangten bereits im August 2019 die Nichtwiederwahl von Lauber», sagt die Basler Nationalrätin Sibel Arslan. «Dass er nun Abgangsmodalitäten verhandeln will, ist eine Frechheit. Die Gerichtskommission ist kein Basar; Verhandlungen sind nach dem vernichtenden Urteil nicht mehr angesagt.» Sie hält fest: «Die Kommission nimmt aus meiner Sicht jetzt entweder ein Rücktrittsschreiben des Bundesanwalts entgegen, oder aber sie entscheidet an der nächsten Sitzung über das Amtsenthebungsverfahren.» Der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga, Lauber-Kritiker der ersten Stunde, staunt, «mit welcher Arroganz Lauber weiterhin bestreitet, gelogen zu haben», obwohl das Gerichtsurteil genau dies bestätige. Dass Lauber das Urteil «respektiere» statt es zu«akzeptieren», gehöre ins gleiche Kapitel. Es gebe nichts zu verhandeln, nichts «anzubieten», Lauber müsse sofort gehen. Es brauche einen Neuanfang in Bundesanwaltschaft, und zwar brauche es jemanden, der über Demut verfüge.

Sogar die FDP, die Lauber noch letztes Jahr die Wiederwahl sicherte, begrüsst jetzt dessen Rücktritt, der zum Schutz der Institution «rasch erfolgen müsse». Die FDP kritisiert aber auch dieAB-BA und denkt laut über«einen personellen Neustart» nach. Gemünzt ist das auf Hanspeter Uster, faktischer Sieger des gestrigen Tages. Er war kürzlich auch von der Geschäftsprüfungskommission gestützt worden. Im Gegensatz zu Lauber, der auch hier vernichtende Noten erhielt. Noch ist offen, wie es weitergeht. Die Gerichtskommission hat im Mai ein Amtsenthebungsverfahren gegen Lauber eröffnet. Das Verfahren könnte sich jetzt als obsolet erweisen, falls Lauber seinen Rücktritt formell bestätigt, was bisher nicht geschehen ist. Nicht vom Tisch, auch nach Laubers Ausscheiden nicht, ist das Verfahren, das aufgrund von Strafanzeigen gegen Lauber, Infantino und weitere Personen eröffnet wurde. Die Aufsichtsbehörde hat mit dem Obwaldner Obergerichtspräsidenten Stefan Keller einen ausserordentlichen Staatsanwalt des Bundes eingesetzt. Er prüft derzeit, ob im Zusammenhang mit dem ominösen «Schweizerhof»-Treffen ein Strafverfahren eröffnet wird.

Das St.Galler Urteil belastet auch Fifa Chef Infantino, weil die Richter den Teilnehmern am Treffen nicht abnehmen, dass sie sich nicht mehr erinnern. Das könnte den ausserordentlichen Staatsanwalt Keller ermuntern, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Fifa wiederholte gestern, dass «ein Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt völlig legitim und völlig legal» sei, ja geradezu Pflicht, um Strafuntersuchungen zu unterstützen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Michael Lauber gibt PK zum Fifa-Treffen Terror-Propaganda: Anklage gegen Führungsriege des IZRS Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter