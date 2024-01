Fluglotse zieht Urteil zum F/A-18-Unfall am Sustenpass weiter

Damals starb ein 27-jähriger Pilot bei einem Trainingsflug. Der Fluglotse, der zu diesem Zeitpunkt in Meiringen BE im Einsatz war, wurde am am 9. Januar zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken verurteilt. Das Militärgericht 2 kam in Muttenz BL zum Schluss, er habe wegen fehlerhafter Angaben an den Piloten eine Mitverantwortung für den Unfall.

Ein vom Militärgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilter Fluglotse zieht das Urteil weiter – ebenso der Ankläger. Ein Sprecher der Militärjustiz hat am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von CH Media bestätigt. Somit hat das Militärappellationsgericht über den tödlichen F/A-18-Unfall von 2016 am Susten zu befinden.

So dreist sind die Wahnsinnslöhne der On-Schuh-Millionäre im Vergleich mit Nike und Co.

On lässt Schuhe in Vietnam für 18 Franken herstellen – und verkauft sie hier für 190

Irrer Streit um Mauer in Walenstadt SG – so behauptete sich der SVP-Politiker vor Gericht

Also doch: Scheidender SVP-Präsident Chiesa will in Luganos Stadtregierung

Nun ist klar: Marco Chiesa, der scheidende Präsident der SVP Schweiz, will in die Stadtregierung von Lugano. Er sieht dieses Teilzeitamt als gute Ergänzung zu seiner Arbeit als Tessiner Ständerat, wie er gegenüber CH Media sagt. Chiesa bestätigte seine Kandidatur am Mittwochabend am Rande einer Versammlung der Tessiner SVP in Maggia.