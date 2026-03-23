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Ungekühlte Pommes und Poulets von Zoll in Pratteln BL beschlagnahmt

Tonnenweise ungekühlte Pommes und Poulets in Pratteln BL entdeckt

23.03.2026, 11:2323.03.2026, 11:23

Eine Zollpatrouille hat im März innert zwei Tagen zweimal tonnenweise ungekühlte Pommes frites und Chicken Nuggets entdeckt. Die Schmuggelware kam bei der Autobahnraststätte Pratteln BL zum Vorschein.

Am 9. März kontrollierten Mitarbeitende Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) einen Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild. Im ungekühlten Laderaum stiessen sie auf 1,5 Tonnen gefrorene Pommes frites, 75 Kilogramm Poulet-Produkte wie Chicken Nuggets, 100 Kilogramm Mayonnaise und 79 Kilogramm Ketchup, wie das BAZG am Montag mitteilte.

Der Lenker, ein 35-jähriger Iraker, war zuvor aus Deutschland eingereist. Er bezahlte die fälligen Abgaben bei der Einfuhr nicht. Er missachtete auch die lebensmittelrechtlichen Vorgaben, da es sich bei seinem Fahrzeug nicht um einen Kühltransporter handelte. Der Lieferwagen war zudem überladen, wie es weiter heisst.

Geschmuggelte Pommes Frittes (23.3.2026)
Lebensmittelschmuggelware – ungekühlt und illegal.Bild: BAZG

Zollstrafverfahren ist eingeleitet

Einen Tag später stoppte eine BAZG-Patrouille am gleichen Ort einen weiteren Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild. Dieses Mal sass ein 29-jährigen Iraker am Steuer. Dort traf sie im Laderaum auf zwei Tonnen Pommes frites und 110 Kilogramm Poulet-Produkte.

Wie am Tag zuvor wurden auch bei dieser Einfuhr aus Deutschland keine Abgaben entrichtet, die Lebensmittel nicht gekühlt und zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Das BAZG hat in beiden Fällen ein Zollstrafverfahren eingeleitet, die Lebensmittel eingezogen und die Lenker aufgrund der überladenen Fahrzeuge verzeigt, wie es in der Mitteilung heisst. (sda/nil)

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