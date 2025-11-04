freundlich
Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe für Ex-FCZ-Spieler Daniel Denoon

04.11.2025, 11:0404.11.2025, 11:49

Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert für den früheren FCZ-Fussballer Daniel Denoon eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Sie wirft ihm gewerbsmässigen Betrug zum Nachteil von Galaxus vor.

Daniel Denoon (FCZ) im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen Zuerich, FCZ, und FC St.Gallen 1879, SG, im Letzigrund, am Sonntag, 9 Februar 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Denoon unterschrieb 2024 einen Vertrag beim FCZ. Bild: keystone

Dem 21-Jährigen werden 37 versuchte und vollendete Delikte vorgeworfen, wie der am Dienstag aufgeschalteten Anklageschrift zu entnehmen ist. Dazu kommen eine Tempo-Überschreitung in einer 30er-Zone und Fahren ohne Fahrausweis.

Neben der Freiheitsstrafe, für die eine Probezeit von zwei Jahren gilt, soll Denoon eine Busse von 3000 Franken bezahlen. Auch eine bedingte Freiheitsstrafe von 90 mal 150 Franken wird gefordert.

Der Prozess findet am 18. November in Bülach ZH statt. Das Verfahren ist abgekürzt, das heisst, der Beschuldigte ist grundsätzlich mit dem Urteilsvorschlag einverstanden.

Der Schweizer spielt seit Sommer 2025 bei Pisa in der italienischen Serie A. Seine Verhaftung im Februar 2025 hatte für grosses Aufsehen gesorgt. (sda)

