Barcelona verliert in Sevilla +++ HSV schlägt Mainz deutlich

epa12433108 Barcelona&#039;s Ronald Araujo (L) vies for the ball against Sevilla&#039;s Ruben Vargas during a Spanish LaLiga soccer match between Sevilla and Barcelona in Sevilla, Andalusia, Spain, 05 ...
Ruben Vargas gewinnt mit Sevilla gegen BarcelonaBild: keystone

Sow und Vargas schlagen Barcelona mit Sevilla +++ HSV gelingt Ausrufezeichen

05.10.2025, 19:4605.10.2025, 20:23
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Hamburger SV – Mainz 4:0

Der Hamburger SV hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga mit einem beeindruckenden Heimsieg fortgesetzt. Der Aufsteiger feierte mit dem 4:0 gegen Mainz den zweiten Saisonsieg und blieb im dritten Spiel nacheinander ungeschlagen.

Sambi Lokonga (6.), zweimal Rayan Philippe (10./61.) und Jean-Luc Dompé (52.) sorgten für die Treffer vor 57'000 Fans im ausverkauften Volksparkstadion. Beim HSV spielte Miro Muheim durch. Silvan Hefti fehlte indes im Aufgebot. Und Mainz beliess Silvan Widmer auf der Bank.

Die Hamburger haben sich mit acht Zählern erst einmal ins Tabellenmittelfeld abgesetzt. Die enttäuschenden Mainzer stecken mit vier Punkten nach dem sechsten Spieltag und vor der Länderspiel-Pause vorerst im Tabellenkeller fest.

Hamburger SV - Mainz 05 4:0 (2:0)
Tore: 6. Sambi Lokonga 1:0. 9. Philippe 2:0. 52. Dompé 3:0. 61. Philippe 4:0.
Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Stuttgart – Heidenheim 1:0

Stuttgart wiederum konnte auf die Niederlage in der Europa League gegen den FC Basel reagieren und sich mit Mühe gegen Heidenheim durchsetzen. Bilal El Khannouss erzielte in der zweiten Hälfte den einzigen Treffer für den VfB.

VfB Stuttgart - Heidenheim 1:0 (0:0)
Tor: 65. El Khannouss 1:0.
Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 56.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Premier League

Newcastle – Nottingham 2:0

Bei Newcastle sass Fabian Schär nach überstandener Verletzung wieder auf der Bank, kam aber noch nicht zum Einsatz. Der Schweizer konnte zuschauen, wie seine Teamkollegen in der 2. Halbzeit aufdrehten und am Ende dank Toren von Bruno Guimarares und Nick Woltemade einen souveränen Heimsieg feierten.

Newcastle United - Nottingham Forest 2:0 (0:0)
Tore: 58. Guimaraes 1:0. 84. Woltemade (Penalty) 2:0.
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz), Nottingham Forest mit Ndoye (bis 65.).

Brentford – Manchester City 0:1

Manchester City begnügt sich auswärts bei Brentford mit einem 1:0-Minisieg. Das einzige Tor des Spiels erzielte Erling Haaland bereits nach neun Minuten. Dank der drei Punkte rückt City der Ligaspitze mit Arsenal und dem kriselnden Liverpool immer näher.

Brentford - Manchester City 0:1 (0:1)
Tor: 9. Haaland 0:1.

Serie A

Bologna – Pisa 4:0

Remo Freuler und Bologna feierten zuhause einen lockeren Sieg gegen Pisa, das ohne die Schweizer Michel Aebischer und Daniel Denoon antrat. Nicolo Cambiaghi brachte die Hausherren früh in Führung, und nachdem Pisas Idrissa Touré vom Platz geflogen war, sorgten Nikola Moro und Riccardo Orsolini noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Serie A

Bologna - Pisa 4:0 (3:0)
Tore: 24. Cambiaghi 1:0. 38. Moro 2:0. 40. Orsolini 3:0. 53. Odgaard 4:0.
Bemerkungen: Bologna mit Freuler, Pisa ohne Aebischer (verletzt) und Denoon (krank). 36. Rote Karte gegen Touré (Pisa/Foul).

La Liga

Sevilla – Barcelona 4:1

Eine Woche nach Real Madrid (2:5 im Derby gegen Atlético) strauchelt auch der FC Barcelona. Die Katalanen verloren auswärts bei Sevilla deutlich mit 4:1. Alexis sanchez und Isaac Romero brachten die Hausherren früh in Führung, ehe Marcus Rashford kurz vor der Pause verkürzte. In der Folge blieb die Partie lange umkämpft, in der 76. Minute vergab Robert Lewandowski vom Penaltypunkt die beste Ausgleichsmöglichkeit.

Stattdessen sorgten Jose Carmona Akor Adams spät noch für deutliche Verhältnisse. Bei Sevilla standen sowohl Djibril Sow als auch Ruben Vargas in der Startelf.

FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (2:1)
Tore: 13. Sanchez (Penalty) 1:0. 36. Romero 2:0. 45. Rashford 2:1. 90. Carmona 3:1. 96. Adams 4:1.
Bemerkungen: Sevilla mit Sow (bis 61.) und Vargas (bis 73.). 76. Lewandowski (Barcelona) verschiesst einen Penalty.

Ligue 1

Le Havre – Rennes 2:2

Breel Embolo trifft zum ersten Mal für seinen neuen Klub Rennes. In der 10. Minute eröffnete der Schweizer Nati-Stürmer das Skore im Auswärtsspiel gegen Le Havre (mit Felix Mambimbi). Wenig später erhöhte sein Sturmpartner Esteban Lepaul auf 2:0. Trotzdem brachte Rennes den Sieg nicht über die Zeit.

Le Havre - Rennes 2:2 (1:2)
Tore: 10. Embolo 0:1. 29. Lepaul 0:2. 45. Soumaré (Penalty) 1:2. 79. Ndiaye 2:2.
Bemerkungen: Le Havre mit Mambimbi (bis 64.), Rennes mit Embolo.

Monaco – Nice 2:2

Verrücktes Spiel in Monaco. Die Gäste aus Nizza starteten in allen Belangen Furios. Nach 17. Minuten wurde das vermeintliche 0:1 durch Antoine Mendy aberkannt. Zwölf Minuten später traf Sofiane Diop dennoch zur Führung für die Gäste, und der Torschütze doppelte kurz vor der Pause noch nach.

Zwischendurch flog aber auch noch sein Teamkollege Ali Abdi (nicht verwandt mit Almen Abdi) vom Platz. Nizza spielte also mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Noch tief in der Nachspielzeit vor der Pause konnte Monaco durch einen Penalty von Ansu Fati verkürzen. Und nach dem Seitenwechsel traf der Spanier abermals vom Punkt zum 2:2-Endstand.

Monaco- Nice 2:2 (1:2)
Tore: 29. Diop 0:1. 42. Diop (Penalty) 0:2. 45. Fati (Penalty) 1:2. 56. Fati (Penalty) 2:2.
Bemerkungen: Monaco mit Köhn, ohne Zakaria (verletzt). 34. Gelb-Rote Karte gegen Abdi (Nice). (abu/sda)

Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 24
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
2024: Lamine Yamal (FC Barcelona).
quelle: keystone / manu fernandez
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
