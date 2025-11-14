freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Flixbus-Fahrer steht nach tödlichem Unfall vor Zürcher Obergericht

Flixbus-Fahrer steht nach tödlichem Unfall vor Zürcher Obergericht

14.11.2025, 07:0914.11.2025, 07:09

Ein 64-jähriger Italiener muss sich am heutigen Freitag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Zürcher Obergericht verantworten. Er soll Schuld sein am Tod zweier Menschen beim Busunglück auf der Sihlhochstrasse im Dezember 2018.

In Deutschland will der Fernbusanbieter Flixbus ebenso wie die Bahn Soldaten in Uniform gratis transportieren. (Archivbild)
Bei dem Unfall kamen zwei Personen ums Leben. (Symbolbild)Bild: EPA

Der Beschuldigte sass am Steuer des Reisecars, dessen Fahrt nach Zürich am 16. Dezember 2018 gegen 4 Uhr mit einem schweren Unfall endete. Der Chauffeur krachte mit dem Bus in die Betonmauer am Ende des Autobahnstummels der A3. Bei dem Unfall starben zwei Personen, über 40 wurden verletzt, drei davon schwer.

Viel zu schnell unterwegs

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Mann im Mai 2024 wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Dagegen erhob der Italiener Berufung.

Laut dem Urteil des Bezirksgerichts war der Chauffeur bei schlechten Strassen- und Sichtverhältnissen viel zu schnell unterwegs und begann erst kurz vor dem Aufprall zu bremsen.

Bei dem Unfall wurde ein zweiter Chauffeur, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr, eingeklemmt. Er starb später an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Eine 37-jährige Frau, die ebenfalls im Bus mitfuhr, fiel in die Sihl und ertrank.

Betonelemente vor dem Autobahn-Ende

Die Verteidigerin des Chauffeurs führte in der Verhandlung vor dem Bezirksgericht aus, dass dieser nicht für den Tod der beiden Menschen sowie die Verletzungen dutzender Passagiere verantwortlich gemacht werden könne. So sei beispielsweise unklar, wie die ertrunkene Frau in die Sihl geraten sei. Sie könne auch «nach dem Aussteigen von der Sihlhochbrücke gefallen» sein.

Die Schuld sah die Verteidigerin vielmehr bei den Behörden. Die Stelle auf der A3 sei extrem gefährlich. Erst nach dem Unfall wurden Betonelemente vor das Autobahn-Ende gestellt. Dies, obwohl dort bereits einige Jahre zuvor ein Lastwagen in die Sihl gefallen war. (sda)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Adventskalender 2025
1 / 12
Adventskalender 2025

Ob Beauty, Alkohol oder Spiele: bei den Adventskalendern 2025 ist für jeden etwas dabei.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Steve Merson im Zukunfstag-Interview
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Haus mit Gewinn verkauft: Der Staat kassiert mit – ein Kanton besonders
4
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
5
Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – der versagt brutal, Solowjow schäumt
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – mehrere Verletzte gemeldet
3
MLS passt Spielkalender Europa an +++ Vergé-Déprés starten WM mit Sieg
4
Mitbegründer der Biscuitfabrik «Kägi» Alfred Kägi ist tot
Neuer November-Temperaturrekord mit 23,5 Grad in Delsberg JU
Mit 23,5 Grad ist am Donnerstag in Delsberg JU ein neuer Temperaturrekord im November erreicht worden. Der letzte Rekord lag im Ort bei 22,8 Grad und stammt gemäss Meteonews aus dem Jahr 2023.
Zur Story