Zürcher Obergericht senkt Strafe für Flixbus-Unfallfahrer

Zürcher Obergericht senkt Strafe für Flixbus-Unfallfahrer

14.11.2025, 07:0914.11.2025, 16:06

Das Zürcher Obergericht hat einen 64-jährigen Chauffeur zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Er verursachte im Dezember 2018 in Zürich mit einem Reisebus einen schweren Unfall mit zwei Toten.

Bei dem Unfall kamen zwei Personen ums Leben. (Symbolbild)Bild: EPA

Das Gericht sprach den Chauffeur der mehrfachen fahrlässigen Tötung schuldig, wie der Richter bei der Urteilseröffnung am Freitag sagte. Das Obergericht bestätigte damit im Wesentlichen das Urteil der Vorinstanz, senkte aber das Strafmass leicht.

Das Bezirksgericht Zürich hatte den Italiener im Mai vergangenen Jahres zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Das Urteil des Obergerichts ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. (dab/sda)

Mocking Bert
14.11.2025 08:36registriert Februar 2022
Wenn man also die Geschwindkgkeit nicht den Wetterverhältnissen anpasst, sind die anderen schuld. Man kann es sich auch einfach machen...

Bin viel auf der Autbahn unterwegs und sehe des Öfteren Flixbusse. Die sind fast ausnahmslos wie die Henker unterwegs. von zu nahe auffahren über zu schnell bis riskante Überholmanöver ist alles dabei.
