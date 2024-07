Nach Abtreibung zeigt der Kindsvater die Mutter an – nun hat das Bundesgericht entschieden

Das Bundesgericht begründet dies in seinem am Donnerstag publizierten Entscheid wie folgt: Zur Beschwerde sei nur berechtigt, wer selbst Träger des geschützten Rechtsguts oder Angehöriger des Opfers sei. Das geschützte Rechtsgut sei das menschliche Leben während der Schwangerschaft, nicht der Vater. Und weil der ungeborene Fötus noch keine Rechtspersönlichkeit besitze, gelte der Vater auch nicht als Angehöriger eines Opfers. Entsprechend sei er nicht zur Beschwerde berechtigt, lautet die etwas sperrige Begründung im Leiturteil.

In der Schweiz ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche legal. Eine spätere Abtreibung kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden – ausser, wenn besondere Bedingungen wie eine Notlage vorliegen. Die fragliche Abtreibung fand erst in der 15. oder 16. Woche statt, wie dem Bundesgerichtsurteil zu entnehmen ist. Doch Ärzte bestätigten die Gefahr einer «schweren seelischen Notlage» bei der Kindsmutter.

Betrunkener Rollerfahrer kollidiert in Horn TG mit Verkehrsinsel

Ein alkoholisierter Rollerfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Horn TG in einen Pfosten einer Verkehrsinsel geprallt. Dabei überschlug er sich und musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstagvormittag mit.