Einbürgerungsposse in Arth – jetzt werden immer mehr Details und Fragen bekannt

Wenn der Schweizer Einbürgerungstest effizient wäre, würde er SO aussehen

Respekt vor all jenen, die den Einbürgerungsprozess in der Schweiz gemeistert haben. Denn der Spiessrutenlauf könnte wesentlich effizienter gestaltet werden.

Man stelle sich vor, Bürokratie wäre effizient und effektiv ... Hach ... So, nun aber auch schon wieder genug mit Utopien und dergleichen. Vorschläge müssen her! Denn wenn man sich ganz einfach überlegt, was Schweizerinnen und Schweizer wirklich ausmacht, merkt man relativ schnell, dass das Einbürgerungsprozedere etwas am Ziel vorbei schiesst.

So bin ich (als geborener Schweizer) weder in einem Verein, noch kenne ich Gemeinderäte oder weiss, welcher Fluss genau durch welches Tal fliesst. Meine …