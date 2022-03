Drei von fünf lehnen SP-Initiative gegen Kampfjets ab

An der Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» haben 12'437 Personen teilgenommen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut Leewas durchgeführt. Das Institut modelliert die Umfragewerte nach demografischen und politischen Variablen. (sda)

Deutlich Nein sagt die Wählerschaft von SVP, FDP, Mitte und GLP . Doch selbst bei der SP sind nur 50 Prozent für die Initiative, wie eine Umfrage der Tamedia-Zeitungen und «20 Minuten» zum Krieg in der Ukraine zeigt, die am Montag veröffentlicht worden ist.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt in Nordafrika sowie in Teilen Asiens für Versorgungsengpässe. Vor allem beim Getreide sind viele Länder auf die Ernte aus der «Kornkammer Europas» angewiesen. Die Schweiz selbst ist nur geringfügig betroffen – engagiert sich aber in einer Expertengruppe für die Ernährungssicherheit in Europa.

Der Krieg lässt nicht nur die Kosten für Öl und Benzin in die Höhe schnellen. Auch beim Getreide - allen voran beim Weizen - schiessen die Preise nach oben. Das hat fatale Folgen für die Versorgungssicherheit vieler Länder. Denn: Fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte kommen aus der Ukraine und Russland. Und während die ukrainischen Bauern ihre Ernte vom letzten Jahr kaum mehr exportieren können, weil die Häfen nicht mehr angelaufen werden, hat Russland vor wenigen Tagen gar ein Exportverbot für Getreide bis Ende Juni dieses Jahres eingeführt.