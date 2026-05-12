Ziel ist eine Signalisation, die Wanderinnen und Wanderern eine bessere Orientierung und eine «klare und sicherere» Wegführung bietet. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

1300 neue Wegweiser: Kanton Zug erneuert seine Wanderweg-Signalisation

Der Kanton Zug ist im Mai mit der Erneuerung der Wanderweg-Signalisation gestartet. In Cham, Hünenberg und Risch werden rund 1300 neue Wegweiser montiert.

Mehr «Schweiz»

Die bestehende Signalisation im kantonalen Wanderwegnetz sei teilweise veraltet oder unvollständig, teilte die Zuger Baudirektion am Dienstag mit.

Mit der Neusignalisation setzt der Kanton Vorgaben des Bundesamts für Strassen (Astra) und der Schweizer Wanderwege um. Ziel sei eine Signalisation, die Wanderinnen und Wanderern eine bessere Orientierung und eine «klare und sicherere» Wegführung biete, hiess es weiter.

In der ersten Etappe werden laut Communiqué bis zum Sommer rund 180 Standorte in den Gemeinden Cham, Hünenberg und Risch erneuert. Das Projekt wird anschliessend schrittweise auf den ganzen Kanton ausgeweitet und soll bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Der Verein Zuger Wanderwege ist für die Umsetzung verantwortlich. (sda)