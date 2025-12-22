Nebel-1°
Kanton Zug

Lafarge Holcim: Zuger Gericht tritt auf Klimaklage gegen Holcim ein

Zuger Kantonsgericht tritt auf Klimaklage gegen Holcim ein

22.12.2025, 07:1822.12.2025, 07:18

Das Zuger Kantonsgericht tritt auf eine Klimaklage gegen Holcim ein – eine juristische Premiere in der Schweiz. Bewohner einer indonesischen Insel fordern vom Zementkonzern Schadenersatz, deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und Beteiligung an Anpassungsmassnahmen.

ANLAESSLICH DER BILANZ MEDIENKONFERENZ DER HOLCIM AG, AM MONTAG, DEM 23. FEBRUAR 2015, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Ein Aktionaer laeuft vor einem Logo der Holcim an die ord ...
Die Holcim Group stellt Baustoff her. Bild: KEYSTONE

Das Gericht habe anerkannt, dass die Klagenden als vom Klimawandel existenziell Betroffene Rechtsschutz verdienen, teilte das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) am Montag mit.

Die Klage gegen Holcim war von vier Bewohnern der Insel Pari eingereicht worden. Sie argumentieren, dass die durch den Klimawandel verursachten Überschwemmungen die Lebensgrundlage der Insel-Bewohner bedrohen.

Holcim will Berufung einlegen, wie das Unternehmen mitteilte. Es lehnte die Forderungen der Klägerinnen und Kläger schon im September bei der Anhörung ab und argumentierte, diese seien vom Klimawandel ebenso betroffen wie die gesamte Weltbevölkerung. Von einem konkreten schützenswerten Interesse könne keine Rede sein. Holcim sei fest entschlossen, bis 2050 Netto-Null zu erreichen. (sda)

Themen
Aktivisten gegen Holcim
1 / 11
Aktivisten gegen Holcim
Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
quelle: keystone / jean-christophe bott
