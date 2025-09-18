sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Kanton Zug

Kanton Zug senkt Krankenkassenprämien um 15 Prozent

Eine Ansicht ueber die Stadt Zug am Mittwoch, 25. Mai 2022. (KESTONE/Urs Flueeler)
In Zug sinken die Krankenkassenprämien 2026 stark.Bild: KEYSTONE

Dieser Kanton senkt die Prämien – das hat Auswirkungen für den Schweizer Durchschnitt

Am kommenden Dienstag präsentiert Elisabeth Baume-Schneider die neuen Krankenkassenprämien. Zug sorgt mit tieferen Prämien dafür, dass der schweizweite Durchschnitt besser aussieht, als er ist.
18.09.2025, 10:5818.09.2025, 10:58

Es ist ein Wunschdenken, dass in der Schweiz die Krankenkassenprämien sinken. Doch im Kanton Zug wird dieser Traum erfüllt und zwar mit einer Prämienvergünstigung von satten 15 Prozent für Zugerinnen und Zuger. Dies hat zur Folge, dass der gesamtschweizerische Prämienanstieg im Schnitt moderater ausfallen wird als in den Vorjahren, schreibt der Tagesanzeiger.

Finanzdirektor muss Geld los werden

Der Grund für die Senkung der Prämien ist nicht etwa der plötzliche gesündere Lebensstil der Zuger Bevölkerung. Sie geht auch nicht weniger zum Arzt. Nein, der Kanton Zug hat einfach zu viel Geld.

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) hat ein Problem, das viele gerne hätten: zu viel Geld. «Ich bringe das Geld nicht zum Tempel raus», klagte er schon vor Jahren. Jetzt hat er einen Weg gefunden, den Überschuss loszuwerden. Über 200 Millionen Franken sollen via tiefere Krankenkassenprämien direkt an die Bevölkerung zurückgehen.

Zug übernimmt 99 Prozent der Spitalkosten

Um dies zu ermöglichen, übernimmt der Kanton Zug in den Jahren 2026 und 2027 einen Grossteil der Spitalkosten – nämlich 99 Prozent. Damit geht er weit über die gesetzlich vorgeschriebenen 55 Prozent hinaus. Das verbleibende eine Prozent braucht es aus verfahrenstechnischen Gründen für die Krankenkassen.

Der Kanton Zug geht davon aus, dass die Krankenkassenprämien dank seiner Massnahmen um rund 18 Prozent entlastet werden können. Das heisst aber nicht, dass sie tatsächlich so stark sinken – denn auch im Kanton Zug steigen die Gesundheitskosten weiter. Laut einer Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) dürften die Kosten der Grundversicherung in Zug im Jahr 2026 insgesamt etwa 15,2 Prozent tiefer liegen als dieses Jahr.

Einfluss auf durchschnittlichen Prämienanstieg der Schweiz

Da im Kanton Zug nur etwa 1,5  Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt, ist der direkte Einfluss begrenzt. Trotzdem ist der Effekt so stark, dass er den landesweiten Durchschnitt der Prämien um etwa 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte senken dürfte.

Die KOF rechnet damit, dass die Kosten in der Grundversicherung nächstes Jahr um 2,7 Prozent steigen werden – also weniger stark als in den letzten drei Jahren, als es zwischen 6 und 8,7 Prozent waren. Auch der Vergleichsdienst Comparis schätzte im Mai, dass die Prämien um etwa 4 Prozent steigen dürften. (fak)

Mehr zum Thema:

So wechselst du die Krankenkasse richtig
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
1 / 21
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
«Wenn du Bauchschmerzen hast, bedeutet das, dass dein Magen etwas Öl braucht, um wieder wie geschmiert zu funktionieren. Iss viel Frittiertes und du wirst dich sofort besser fühlen!»bild: twitter ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Krankenkassenprämien steigen um 8.7 Prozent – das sagt die Bevölkerung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
Meistgeteilt
1
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
2
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
3
Coup für «Doping-Spiele»: Sprint-Star und Weltmeister gibt Teilnahme bekannt
4
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
5
GC-Frauen im Europa Cup weiter +++ Nati droht Ausfall Zakarias
Trumps Zollhammer trifft die Schweizer Uhrenindustrie frontal: Exporte sacken massiv ab
Seit dem 1. August 2025 gelten für viele Schweizer Exporte in die USA Zölle von 39 Prozent. Nun hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit erstmals Exportzahlen für diesen Zeitraum veröffentlicht. Besonders die Uhrenindustrie hat mit massiven Verlusten zu kämpfen.
Schlechte Nachrichten von der Schweizer Exportwirtschaft: Sie hat im August weniger Waren ins Ausland verkauft. Die Exporte sanken saisonbereinigt nominal um 1,0 Prozent auf 22,03 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also zu konstanten Preisen - resultierte hingegen ein Plus von 2,4 Prozent.
Zur Story